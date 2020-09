Take the Box: Mercantina cria marca de entregas de comida asiática

Grupo Mercantina ruma para o Oriente com uma marca com baos, dumplings e noodles. Está disponível apenas para take-away e entrega na Uber Eats.

A marca Mercantina continua forte no campeonato das pizzas napolitanas, mas 2020 foi o ano de alargar horizontes. Os restaurantes em Alvalade e no Chiado mantêm-se exclusivamente italianos, mas no mundo virtual inauguraram uma submarca de cozinha oriental, só para take-away em Alvalade e entrega ao domicílio.

À frente desta nova aposta e a trazer a expertise asiática está Rui Santos, anterior chef do restaurante japonês Miss Jappa, que recheou baos e dumplings e salteou massas yakisoba ou udon.

Os baos chegam sempre em pares e há seis opções diferentes: os chasuni, com porco, picles, rúcula e alho francês, o de salmão e teriyaki, com amêndoa tostada, picles e couve pak-shoi, o veggy, com cogumelos, cenoura, picles, beringela chinesa, rúcula e molho de sésamo, o de pato com molho hoisin, cebolo e nabo, o de camarão com beringela chinesa, cebola frita e molho de sésamo, ou o de frango com amendoim.

Há três variedades de dumplings: o dim sum veggy de vegetais com molho de soja e sésamo, o shiu mai de camarão com molho de soja, sésamo e ovas massago, e o won ton frito de pato hoisin. Há combinados de três unidades (todos iguais, entre 5,50€ e 6,50€), seis unidades (dois sabores à escolha, por 10,50€) ou nove unidades (três sabores à escolha, por 15,50€).

A terceira categoria deste novo restaurante virtual são os noodles, com os mesmos sabores dos baos. Há o yakisoba de porco, cebolo, courgette, cenoura, alho francês e gengibre, o de camarão, alho, espinafres, cenoura, rebentos de soja, cebolo, gengibre e uma versão veggie, com massa udon com cogumelo grelhado, beringela chinesa, rebentos de soja, espinafres, molho súmiso e amendoim.

O menu completa-se com as crispy chips de batata doce (2,50€) ou a sobremesa yokan, que junta a gelatina de côco ao couli de morango (3,85€).

As opções de cozinha asiática, disponíveis também em combos individuais ou familiares, estão disponíveis apenas na Uber Eats, com o nome Take The Box. No mesmo pedido, pode encomendar também os pratos italianos da Mercantina, das pizzas às massas frescas ou risottos, e ter o melhor dos dois mundos.

Take-away: Praça de Alvalade, 6B (Alvalade). 21 796 0313. Seg-Dom 12.00-15.30/18.30-22.45.

