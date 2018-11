TARARA: o Beato tem um novo restaurante asiático

O nome deste restaurante não é comum e não vai perceber logo ao início o que se come aqui, apesar de ficar no ouvido. Sabe o que é uma tarara (assim mesmo, sem acentos)? É um ventilador para limpar os cereais, o que separa o trigo do joio, e aqui está exposto no meio da sala. Era dos avós de João Duarte, o chef, que serve comida asiática, sul-americana e ibérica.

João passou pelas cozinhas do Eleven, do Arola e do Midori, no Penha Longa Resort, pela Bica do Sapato ou pelo gigante Sushisamba, com vários restaurantes em Londres. Por isso já sabia que quando abrisse o seu próprio restaurante queria servir uma cozinha asiática com muitas influências mas sem nunca deixar o sushi tradicional, com pouca fusão.

Fotografia: Inês Félix

No TARARA, um restaurante que preservou a pedra e as arcadas do espaço e tem um moderno jardim vertical natural por cima do balcão do bar, tem uma carta com sopa miso à Bulhão Pato (4,50€) ou uns tiraditos de lírio, uma espécie de sashimi mais cítrico, com chili e crocante de alho (12€). Há tacos de atum picante (8€), porco preto (9€), caranguejo (7,50€) ou vegetarianos (5,50€), além de saladas com camarão em tempura ou algas e molho kimchi, e vários tipos de ceviche, gyosas de frango ou de legumes. Não faltam também os tatakis de atum e de novilho e ainda as espetadinhas yakitori.

As folhas brancas no final da ementa estão a aguardar os ramens e massas udon, que começam a ser servidos em Janeiro.

Fotografia: Inês Félix

Mas às quartas-feiras à noite o menu muda de figura e quem reina é o sushi, feito à frente do cliente, ao balcão – há combinados (a partir dos 17,50€) mas também peças à carta, dos rolos hosomaki, uramakis ao peixe fresco fatiado, gunkans e temakis. Não é um restaurante japonês e muito menos só de sushi, mas João adora sushi e não se queria desligar desse mundo, explica.

Fotografia: Inês Félix

A partir da próxima semana, João vai introduzir os menus de almoço. “A carta é muito asiática e sul-americana mas nesses pratos de almoço vou puxar mais para o português, para o catalão”, conta. Vai mudar todas as semanas e é bom negócio: vai rondar os 10€ e incluir sopa, um prato de peixe ou carne à escolha, bebida, sobremesa e café.

Rua do Grilo, 98 (Beato). 21 868 0041. Ter-Sáb 12.30-16.00/19.00-23.00.

