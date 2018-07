Tarde de fados na Mouraria em tributo a Fernando Maurício

O fado nasceu na Mouraria e Fernando Maurício também. O cantor que carrega o epíteto Rei do Fado é relembrado anualmente no seu bairro de sempre e este domingo junta mais de 30 fadistas na Mouraria.

Fernando da Silva Maurício (1933-2003) nasceu na Rua do Capelão, no coração da Mouraria (onde também nasceu Mariza e viveu Severa). E é a três passos do seu berço, pelas 15.00 de 22 de Julho na Rua da Mouraria, que lhe será mais uma vez prestada homenagem, num evento gratuito organizado pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em parceria com a Escola de Fado e o Grupo Desportivo da Mouraria.

Do cartaz fazem parte nomes como Helder Moutinho, numa tarde de fados castiços que vai também contar com os fadistas Catarina Rosa, Ana Marta, Conceição Ribeiro, Diogo Rocha e Vítor Miranda. As vencedoras das últimas edições da Grande Noite do Fado no Coliseu, Andreia Matias, Beatriz Felizardo e Inês Pereira, também sobem ao palco da Mouraria.

