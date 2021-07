Tardes de Verão no palácio: os piqueniques mais chiques da cidade estão de volta

Verão rima com piquenique e no Pestana Palace não precisa de se preocupar com nada para ter uma refeição de luxo.

Não há Verão que o Pestana Palace não abra os seus portões para receber todos aqueles que queiram por ali passar o dia sem pernoitar. Com a chegada dos dias quentes, o hotel, que fica no Palácio Valle-Flôr, monumento nacional desde 2001, reabre a Casa do Lago e promove os piqueniques nos seus jardins.

Todos os sábados, até ao final do Verão, pode refastelar-se nos recantos do hotel com o já famoso Chic Nic. Só precisa de escolher o lugar onde vai querer estender a manta e o hotel faz-lhe chegar tudo numa típica cesta de piquenique composta por mini pães de azeitonas e meia club sandwich, mini baguete, croissants, brownie de chocolate e pastel de nata. Não faltam o queijo de Azeitão, uma selecção de charcutaria de porco preto, compota de tomate, iogurte com granola e saladas de fruta. Para beber, há uma mimosa (espumante e sumo de laranja) a dar as boas-vindas e a ditar o caminho da experiência – outras bebidas são pagas à parte, mas não se preocupe porque a Casa do Lago tem uma longa carta de bar.

Se já está convencido, o ideal é reservar, visto que este piquenique só é servido aos sábados, entre as 13.00 e as 16.00. Tem o valor de 30€ por pessoa (crianças dos oito aos 14 pagam 15€).

DR

O tempo quente é ainda celebrado com a reabertura da Casa do Lago, com uma nova carta, de inspiração asiática, pensada para os dias de Verão pelo chef Pedro Inglês, onde pode encontrar yakisoba de frango com legumes, acompanhada por rebentos de soja e molho tonkatsu caseiro (19€), ou a garoupa em tranche com especiarias, legumes assados e arroz (33€). Para os mais pequenos, há uma carta especial.

