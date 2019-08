Tartine: os pequenos-almoços chegaram ao Time Out Market

A Tartine abriu no Time Out Market com uma missão: dar um novo significado à refeição mais importante do dia, que aqui se pode comer das nove da manhã às onze da noite.

Numa altura em que quase ninguém em Portugal sabia o que era massa-mãe, já a Tartine tinha ido buscar um padeiro francês para trabalhar com a matéria-prima mais fiel do pão. Mas nem só de pão vive o homem – nem mesmo a Tartine, que o tem de todas as formas e feitios. Além de padaria, é também pastelaria e restaurante especializado em refeições leves.

Foi em 2012 que uma família de cozinheiros amadores resolveu abrir um espaço onde pudesse partilhar um pouco do que faziam em casa. Inspirados em síitos como o Le Pain Quotidien, que conheceram nas suas viagens pelo mundo, abriram uma loja no Chiado, que rapidamente se tornou ponto de paragem obrigatória e de referência para muitos lisboetas.

Para tal contribuíram as refeições leves, como as tartines que dão nome à casa – fatia de pão com diferentes toppings –; os bolos, como o famoso Chiado, criação em jeito de homenagem ao bairro; e as muitas receitas de ovos que têm no menu, um campeonato em que são mesmo especialistas. Para começar, os ovos usados são biológicos e aqui encontra-os para todos os gostos: Benedict, Royale, Florentine, quentes ou mexidos.

Inês Félix

Todos estes best-sellers da loja do Chiado estão agora disponíveis no Time Out Market, na nova loja que a Tartine acaba de abrir e que vem dar resposta a uma necessidade que existia no mercado ao nível da oferta de pequenos-almoços e refeições ligeiras. Além das tartes doces, dos ovos, de toda a cafetaria, dos sumos naturais, das panquecas e das saladas, para o Time Out Market vão trazer novos produtos, nomeadamente sanduíches cujas receitas têm andando a aperfeiçoar há meses.

“Do pequeno-almoço ao jantar” é a máxima deste novo espaço que vai servir sanduíches, saladas, panquecas ou ovos durante todo o dia. O Time Out Market abre às 10.00, mas a Tartine está aberta a partir das 09.00 para servir a refeição mais importante do dia. O melhor é que serve pequenos-almoços em (quase) todos os fusos horários. Caso queira levar algo para comer mais tarde, a Tartine também tem serviço de take away e umas sanduíches prontinhas a ir desta para melhor.

+ Os workshops de cozinha da Academia Time Out a não perder em Agosto