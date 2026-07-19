Foi a Coca-Cola que fez com que Victor Vieira trocasse o Brasil pela China. Na empresa já era director criativo, portanto não tinha como expandir mais a sua imaginação, certo? Errado. Percebeu-o em 2016 quando pediu um ano sabático e se dedicou a algo que lhe dava muito prazer: cozinhar. “Acabei a participar no Masterchef Brasil e cheguei à semifinal.”

Quando regressou à China e ao mundo corporativo, percebeu rapidamente que esse comboio já tinha partido. “Fui enfiar-me em cozinhas, bati à porta de chefs que admirava, trabalhei num restaurante com estrela Michelin, etc”, recorda à Time Out. “A minha vida já era criativa na Coca-Cola China, mas a cozinhar pensamos, temos uma ideia, entregamos à pessoa e a pessoa dá-nos feedback na hora. É muito mais compensador.”

Após 13 anos entre Banguecoque, Macau, Hong Kong e Xangai – onde foi chef do Tomatito Sexy Tapas, um popular restaurante de inspiração espanhola –, sentiu que estava na altura de experimentar algo novo. Portugal já estava no radar desde que tinha passado por cá de visita há cerca de uma década e pareceu-lhe o local ideal para o capítulo seguinte. “Por incrível que pareça, sentia que a China já era zona de conforto e resolvi sair e vir para a Europa. Cheguei com a intenção de abrir um restaurante, não necessariamente este.”

“Este” é a Tasca Bica, um “restaurante especializado em frango, aves e produtos da granja”. O espaço que encontrou no Cais do Sodré era, curiosamente, de comida asiática, mas Victor Vieira sabia que queria fazer algo diferente daquilo a que estava habituado. “Inicialmente pensei em moqueca, porque sou de Espírito Santo [no sudeste do Brasil], a terra da moqueca, mas depois percebi que queria fazer uma coisa daqui mesmo. Tinha duas opções: bacalhau ou frango. Escolhi a segunda.”

Fez pesquisa, provou (e continua a provar) frango por toda a cidade e acrescentou pratos com ovo, milho, “tudo o que possa estar ligado a uma quinta”.

"2 dedos, 1 mordida"

O lema, para começar, é “2 dedos, 1 mordida”, o que significa que a ideia é comer com as mãos. Não se deixe inibir pelo nome e arranque com o rissol de coração (4€), recheado com coração de frango e favinhas confitadas. É uma bola perfeitamente moldada e cheia de sabor com um pequeno coração vermelho no topo – o amor está em todo o lado, até nas azeitonas marinadas (3€), que se fazem acompanhar por um mini coração de casca de limão.

DR O rissol de coração da Tasca Bica

DR Foie & mar, a proposta "rock & roll" da Tasca Bica

O foie & mar (7€) tem uma bolacha de azeite caseira como base para uma terrine de fígado de pato, azeitona e petinga. É uma “combinação rock & roll, ou vão amar ou odiar”, avisa o chef. A bolacha reproduz precisamente o símbolo do rock: uma mão com os dedos do meio fechados, e o polegar, o indicador e o mindinho esticados. Pato combina com petinga? Surpreendentemente, sim. Já a vieira T.N.T. (8€) apresenta-se quase como um biscoito da sorte, com a explosão de sabores escondida no interior. É fumada, crocante e tem creme de milho picante e chalotas. A croqueta & caviar (9€) é uma croqueta de bacalhau com atum rabilho, romesco e caviar oscietra. Junta três peixes, cada um com o seu sabor muito característico e tem creme romesco para equilibrar.

Seguimos para as opções de partilha, que podem ser frias ou quentes. Entre as primeiras está o carpaccio de pato (14€), com magret de pato mi-cuit fatiado com erva-príncipe e pimentas piparra, e o palmito (17€), com azeitonas verdes, chalotas, fava confitada e abacate. Nas quentes não é possível passar ao lado dos piquilhos recheados (12€, 2 unidades) – pimentos piquilho recheados com confit de pato, assado devagar e desfiado. Leva um molho vermelho de três pimentas e birdseye da Tailândia. O chef confessa que, em muitas receitas, foi preciso ajustar o nível de picante. “Vindo da Ásia, o meu nível de tolerância estava um pouco elevado.”

DR Piquilhos recheados da Tasca Bica

Ave-rei

O frango 69 (13€) apresenta-se sob forma de bolinhas de frango frito temperadas precisamente com 69 condimentos e especiarias. Acompanhado por aioli de chipotle, é infinitamente crocante e saboroso. Há ainda batatas bravas (6€), com aioli herbal, ou beringela & ovo (14€), uma mousse de beringela, ovo onsen, cogumelos e creme de Manchego.

Chegados aos especiais, ou “à granja”, como diz o chef, o frango Tasca Bica (22€) é já o grande destaque. É meio frango maturado na gordura de jamón fumado, assado e finalizado no carvão. Demora seis dias a preparar: os primeiros dois são em salmoura de pimenta, sal e especiarias; depois é barrado com gordura derretida do jamón, ficando mais três dias a maturar. “Ao sexto dia é levemente fumado – e esse é o nosso frango.”

Até aqui chegar, Victor Vieira passou dois meses a testar e a aprimorar a receita, mas garante que a qualidade do produto também faz a diferença. Os fornecedores são do bairro. “Trabalhamos com talhos locais. O acordo que temos é que o frango é abatido e vem directamente para aqui, sempre fresco.”

Além do frango, que é a assinatura da casa, há leitão com jus de frango (26€) ou arroz de frango (17€), com ovo mole e milhos.

Aberta desde Fevereiro, a Tasca Bica não podia ter outro nome – “a própria fonte da Bica está na nossa parede, no exterior”. Tem cinco pessoas na cozinha (Victor, Saulo, Pamela, Aashish e Sandeep) e duas na sala (Bea e Hari), nomes que o chef e proprietário faz questão de referir com frequência. “Toda a gente prepara tudo o que sai daqui, todos têm pelo menos uma impressão digital.”

Amália, Quim Barreiros e um frango

Para terminar com um doce, pode escolher entre bananeiras (7€), com banana e umami; chocolate & ginja (8€), uma terrine de chocolate e coulis de ginja; ou os bombons Tasca Bica (8€, 4 unidades), de pipoca caramelizada.

DR O cocktail Flor da Tasca Bica

DR Amália ou Quim Barreiros nas bases de copos da Tasca Bica

Nas bebidas, além dos clássicos vinhos, águas ou sumos, há cocktails que, tal como os pratos, são logo visualmente muito apelativos. O Flor (12€) junta tequila, flor de ervilha borboleta, limão e flor de sabugueiro; enquanto o Limão (11€) denuncia logo o que é pelo aroma que vai deixando pela sala: junta medronho, limão e clara de ovo.

A cozinha está aberta para a sala, com um balcão que a acompanha para comermos com vista para a acção. Os tons laranja dominam o espaço, assim como a madeira clara. Nas paredes há quadros revivalistas e latas de sardinhas e nas mesas as bases para copos têm imagens de Amália Rodrigues ou Quim Barreiros, que convivem alegremente com o logo da marca. “Mandei um e-mail para o Quim Barreiros a perguntar se podia usar uma imagem dele. O próprio ligou-me de volta e perguntou: ‘Mas qual é a foto? Ah, essa? Pode, use à vontade’.”

À-vontade é mesmo uma das principais caracteristicas do espaço, que tem música, uma equipa descontraída, pratos originais e cheios de sabor e um chef que gosta de explicar as suas criações aos clientes. “Dizemos que não somos fine dining, somos fun dining.”

Rua da Boavista, 32 (Cais do Sodré). 214 022 412. Ter-Sáb, 18.00-00.00

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