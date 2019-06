Tasca da Esquina celebra dez anos com menu especial

Antes de as tascas voltarem à ribalta e várias publicações internacionais discorrerem sobre este tipo de restaurante bem português, Vítor Sobral abriu a Tasca da Esquina com Luís Espadana e Hugo Nascimento. Para comemorar o 10.º aniversário da casa, há um menu especial até dia 13 de Julho.

Na Tasca da Esquina honra-se o receituário português com uma carta com pratos tradicionais e de tacho (aos domingos há cozido) e uma série de petiscos clássicos, como o berbigão no tacho, as lascas de bacalhau com batata e ovo, as moelas com tomate, os passarinhos fritos ou os ovos com farinheira. Mas é na opção “fique nas mãos do chef”, onde convidam os comensais a arriscar e a confiar nos cozinheiros, que mais surpreendem. No mês de aniversário, comemorado a 13 de Junho, este menu será um best of dos pratos mais emblemáticos da casa ao longo desta década. Pode escolher o menu de quatro pratos (29,50€), cinco (35,50€), seis (42,50€) ou oito (49,50€), sendo que este último inclui sobremesa.

“A Tasca da Esquina consegue ser um restaurante de cozinha do dia-a-dia, onde encontramos um público muito diferenciado, de vários universos e nacionalidades, num convívio saudável e muito próprio”, diz Vítor Sobral, em jeito de balanço.

Desde a abertura desta primeira Esquina em Campo de Ourique, já conquistaram outras – no mesmo bairro têm a Peixaria da Esquina e a Padaria da Esquina, e no Time Out Market sentam-nos Balcão da Esquina.

Rua Domingos Sequeira, 41C (Campo de Ourique). 21 099 3939. Seg-Dom 12.30-15.30/19.30-23.30.

