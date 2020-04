Taylor Swift cancela concerto no NOS Alive

Mais um dia, mais um concerto cancelado. Desta vez foi a cantora norte-americana Taylor Swift, que iria actuar pela primeira vez em Portugal no dia 9 de Julho, no NOS Alive. Era um dos concertos mais aguardados do ano.

O cancelamento foi confirmado pela Everything Is New, depois de Taylor Swift ter anunciado que não vai dar concertos até ao final do ano. A promotora encontra-se neste momento a avaliar "todos os cenários, incluindo o adiamento de datas do festival, com o mesmo cartaz".

"Após o levantamento do Estado de Emergência, poderemos certamente tomar as decisões mais adequadas sobre a edição do NOS Alive, tendo sempre como prioridade a segurança de todos", lê-se num comunicado enviado à imprensa pela promotora.

Taylor Swift, que editou o álbum Lover no ano passado, é a primeira artista a cancelar a participação no NOS Alive, que continua marcado para os dias 8, 9, 10 e 11 de Julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Em cartaz, ainda estão nomes como Kendrick Lamar, Faith No More ou The Strokes.

