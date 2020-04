Tea of Mine: chás para relaxar, fazer um detox ou ganhar energia

Ganhar energia, relaxar ou fazer um detox. Três coisas que provavelmente todos precisamos ou vamos precisar numa altura destas, em que estamos restringidos ao confinamento. A nova marca de chá portuguesa Tea of Mine é capaz de ajudar, com três variedades diferentes que pode comprar online.

Siân Calado nasceu e cresceu na ilha de São Miguel, nos Açores, por isso o hábito de beber chá enraizou-se cedo. Por nunca dispensar essa chávena, começou a pensar como seria criar as suas próprias infusões, como seleccionar ingredientes para servir um propósito. “Sentia necessidade de complementar certos momentos do meu dia-a-dia com chás adequados. Tento manter uma dieta saudável, fazer exercício físico e ter as minha noites tranquilas”, explica. E por isso nasceu a Tea of Mine, uma marca 100% livre de plástico, com os chás Detox, Boost e Relax, à venda online.

A marca é bem portuguesa mas os ingredientes são importados de várias partes do mundo – o rooibos vem da África do Sul, o chá verde Sencha vem da China. Siân já conhecia “por alto” os benefícios de alguns ingredientes mas acabou a fazer uma pesquisa mais profunda para perceber características específicas. “Posso dar o exemplo do detox. Um dos sete ingredientes utilizados é o chá sencha, que é uma variedade de chá verde em que as folhas são as primeiras colhidas da estação, expostas a vapores de água antes de secarem. Com este processo, conservam-se mais antioxidantes e vitaminas que a maior parte dos chás verdes. São estas características que podem ajudar a queimar gorduras e acelerar o metabolismo”, explica. Outro dos ingredientes deste chá Detox (8,99€) é o dente-de-leão, conhecido pelos seus efeitos diuréticos, que ajudam a reduzir a retenção de líquidos.

Até chegar a estas três fórmulas passaram-se cinco meses. “Só na terceira leva de um conjunto de chás é que cheguei às misturas pretendidas. Experimentei dezenas de amostras de misturas criadas por mim, tanto de chá convencional, como de chá orgânico. Depois de finalmente escolher as três misturas finais, testei-as, com a ajuda de amigos e familiares, durante dois, três meses”, conta.

O Boost, para beber de manhã ou antes do exercício físico, tem chá verde gunpowder, erva mate verde, chá verde matcha, rooibos, mirtilo selvagem e aromatizante natural (8,99€). Já o Relax, cuja toma é aconselhada à noite, antes de se deitar, com o próprio aroma a ajudar a acalmar, tem valeriana, alfazema, camomila, cidreira, centáurea, maçã e erva-príncipe (7,99€).

O próprio packaging foi todo um estudo e segue a mesma linha ecológica aplicada na escolha dos ingredientes. É vendido solto, ao invés de saquetas, o que possibilita que a folha seja maior. O exterior das embalagens em cartão é um degradé suave, com tons que variam entre o rosa e o laranja, ou o azul e o rosa, perfeitinho para pôr numa prateleira visível na cozinha – deve ser conservado, explica Siân, num local seco e fresco, sem fontes de calor por perto. Quando levantar a tampa metálica reciclável, não se assuste, apesar de parecer plástico, o material que envolve as folhas é compostável e feito à base de polpa de celulose.

Por enquanto há apenas estas três variedades à venda no site da marca – onde existem também infusores em aço inoxidável – mas a responsável está já a pensar em novas fórmulas, com diferentes objectivos.

Os portes de envio são grátis para compras superiores a 20€.

