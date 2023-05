António Mega Ferreira homenageado com programa gratuito

Lembrado pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como “uma das figuras mais dinâmicas da cultura portuguesa do último século”, António Mega Ferreira morreu em Dezembro passado, aos 73 anos. Depois da Câmara Municipal de Lisboa atribuir o seu nome a uma rua no Parque das Nações, entre a Avenida de Pádua e a Avenida de Berlim, um grupo de amigos homenageia o escritor e jornalista – que foi ainda o comissário da Expo’98 – com um programa de entrada gratuita, no Teatro Camões. O evento está marcado para a próxima segunda-feira, 22 de Maio, às 21.00.

“Esta iniciativa, que pretende assinalar o papel de António Mega Ferreira na criação da ideia da Expo’98 – desde o processo da sua candidatura até à sua concretização no terreno –, bem como do Parque das Nações que lhe sucedeu, decorre na data simbólica em que os visitantes puderam franquear as portas da Exposição Mundial”, lê-se em nota da Orquestra Metropolitana de Lisboa, que subirá a palco, dirigida pelo maestro Pedro Neves, na companhia da violinista Ana Pereira, Mafalda Veiga e Teresa Salgueiro.

Além da música, poderá contar com uma leitura de textos de António Mega Ferreira, por Margarida Pinto Correia, Filipa Leal e Marcello Urgeghe, e uma instalação/exposição. A entrada é gratuita, após levantamento de bilhete, a partir do dia 19 de Maio, na BOL, no Teatro Camões e nos locais habituais.

Antes do espectáculo, mas no mesmo dia, a Câmara Municipal de Lisboa inaugura a tal rua no Parque das Nações, pelas 19.00, e a EGEAC/Castelo de São Jorge lança, pelas 20.15, também no Teatro Camões, um livro com textos de António Mega Ferreira e fotografias de Kenton Thatcher sobre a relação do escritor com a cidade de Lisboa.

Nascido em Lisboa, a 25 de Março de 1949, António Mega Ferreira foi gestor cultural, jornalista, editor, tradutor e escritor, tendo publicado mais de 40 obras no campo da ficção, poesia, ensaio e crónicas. Agraciado com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo em 1998 e pelo Município de Lisboa com a Medalha de Honra da Cidade em 2003, também foi director executivo da AMEC/Metropolitana e presidente da Parque Expo, do Oceanário de Lisboa, da Atlântico, da Fundação do Centro Cultural de Belém e da Comissão de Promoção da Expo’98 que, em Junho de 1992, permitiu a Lisboa (em disputa com Toronto) obter a vitória no Bureau International des Expositions, para organizar a última exposição universal do século XX.

Teatro Camões. Seg 22. 21.00. Entrada gratuita, mediante levantamento de bilhete a partir de dia 19

+ Festival Santa Casa Alfama homenageia Hermínia Silva

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês