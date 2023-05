Legiões de fadistas (e não só) vão voltar ocupar as ruas e as salas de Alfama nos dois últimos dias de Setembro, em mais uma edição do festival Santa Casa Alfama. Camané, o duo de Beatriz Felício & Geadas e uma homenagem à histórica Hermínia Silva, pelas vozes de Anabela, FF, Filipa Cardoso e Lenita Gentil, são as primeiras confirmações para o primeiro dia, 29.

Um dos momentos irrepetíveis desta edição é a homenagem à histórica fadista e actriz portuguesa Hermínia Silva. Autora e intérprete de um fado musicado e cómico, entrou também em filmes e peças de teatro de revista, tornando-se uma das maiores vedetas da sua época. É agora o mais recente objecto de uma homenagem em Alfama, na senda de Amália, Carlos do Carmo ou Max.

Por enquanto, só se conhecem estes nomes, todos eles escalonados para o Terminal de Cruzeiros de Lisboa, o principal palco do festival, e ainda nenhum para o segundo dia, 30. Mas esperam-se mais confirmações nos próximos dias. Os bilhetes diários custam apenas 23€ e os passes 32€, até 31 de Agosto, online e nos locais habituais. A partir daí, os preços começam a subir.

Alfama (vários locais). 29-30 Set. 17.00. 23€-32€

