Concerto de B Fachada encerra Oeiras Ignição Gerador, a 20 de Maio

A partir de 17 de Maio, a quarta edição do Oeiras Ignição Gerador ocupa o centro histórico da cidade. B Fachada, Celina da Piedade e Ana Santos são as atracções musicais do festival.

O summit cultural, com o tema À Beira de um Futuro Desconhecido, acontece de 17 a 20 de Maio e pretende promover o debate acerca do futuro da cultura, da criatividade e da inteligência artificial. Do lado da programação musical, B Fachada encerra o festival no Auditório Municipal Eunice Muñoz, no dia 20, às 21.30. A cantora e acordeonista Celina da Piedade junta-se à violinista e compositora Ana Santos num concerto marcado para dia 19, à mesma hora.

Coastel, Evaya e N▲N▼ actuam numa sessão de Música no Mercado, que decorre no Mercado de Oeiras, a partir das 19.00 de dia 20 de Maio. Além dos concertos, há performances de rua, bem como uma Feira da Criatividade, sempre às 16.00, ao longo dos quatro dias.

Todos os dias pode contar com as sessões de O Despertador, encontros informais sobre diversos temas que chamam à participação de todos, às 12.00 e às 16.00, e workshops acerca de sustentabilidade, fundos europeus para as artes, língua gestual e criação de associações culturais, marcados para as 10.00.

Durante o festival, o Auditório Municipal Eunice Muñoz, a Galeria Verney e o Mercado de Oeiras vão receber personalidades conhecidas da cultura, filosofia, ciência e investigação, como é o caso do escritor Gonçalo M. Tavares, do maestro Martim Sousa Tavares, do cientista Jaron Lanier e da ex-ministra Maria de Lurdes Rodrigues, entre outros.

No dia 18 de Maio, às 17.00, são revelados os resultados da quinta edição do estudo que avalia a perceção da população sobre o consumo de cultura, o Barómetro da Cultura 2023.

Centro histórico de Oeiras (Oeiras). Qua-Sáb, 17-20 Mai. 9€-19€

