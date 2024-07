Teatro Camões reabre com peças de Sharon Eyal, Johan Inger e George Balanchine

Em Outubro, a Companhia Nacional de Bailado (CNB) regressa a casa – que é como quem diz ao Teatro Camões – para apresentar novos espectáculos. A temporada 2024/2025 da CNB, ainda desenhada por Carlos Prado, director artístico até ao final de Agosto, ao qual sucede Fernando Duarte, conta com produções de Sharon Eyal, Johan Inger, Iratxe Ansa – Igor Bacovich e George Balanchine.

Tal como estava previsto, o teatro no Parque das Nações, sede da CNB, que esteve encerrado desde Janeiro devido às obras de requalificação no âmbito do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, reabre em Outubro. A nova programação foi conhecida na passada quinta-feira e foi delineada pelo anterior director artístico. Contudo, esta está sujeita a modificações por Fernando Duarte que, a partir de 2 de Setembro, inicia funções na direcção da companhia.

A 17 de Outubro, estreiam duas obras de Sharon Eyal e da dupla Iratxe Ansa – Igor Bacovich, que entram pela primeira vez para o repertório da CNB. The Look tem assinatura da primeira coreógrafa, que nas suas obras costuma explorar as relações entre o colectivo e a individualidade, ou entre o orgânico e o artificial. Supernova, da dupla composta por Iratxe Ansa e Igor Bacovich, tal como as suas outras criações, assenta numa linguagem coreográfica baseada num método desenvolvido pela dupla.

Antes, dia 4 de Outubro, a convite do Centro Cultural Olga Cadaval, a CNB apresenta Cantata, de Mauro Bigonzetti. O bailado, criado a partir de um encontro entre músicos de Puglia e Nápoles, é uma homenagem à cultura popular italiana e à sua tradição musical. No mês seguinte, a 27 de Novembro, a companhia é convidada a actuar na primeira cerimónia de entrega do prémio Salavisa European Dance Award, no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian. Vai apresentar Le Chef D’Orchestre, de Paulo Ribeiro.

De volta ao Teatro Camões, entre 12 e 29 de Dezembro, a companhia dança Alice no País das Maravilhas, uma produção própria com coreografia de Howard Quintero e música de Tchaikovski. Inspirada na obra de Lewis Carroll, o bailado, que tinha estreado em 2021, conta com a participação da Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por José Eduardo Gomes.

Entre 20 de Fevereiro e 2 de Março, é a vez de Forsythe/McNicol/Balanchine, apresentada anteriormente no Teatro Nacional São Carlos. Desta vez, a juntar a Workwithinwork, de William Forsythe, e Upstream, de Andrew McNicol, o programa conta, desta vez, com Stravinsky Violin Concerto, de George Balanchine. De 11 a 29 de Abril, quinze anos depois da sua última apresentação, a CNB recupera o bailado clássico Coppélia ou a Rapariga de Olhos de Esmalte. Com coreografia de John Auld segundo Arthur Saint Léon, Marius Petipa, Enrico Cecchetti e ainda música de Léo Delibes, a obra é acompanhada pela Orquestra de Câmara Portuguesa, dirigida por Pedro Carneiro.

De Johan Inger e Alexander Ekman, Walking Mad/Cacti estreia entre 19 e 29 de Junho. Enquanto Ekman se destaca por desafiar as convenções tradicionais da dança, Inger é conhecido por trazer uma profundidade emocional característica da condição humana e das suas relações. Entre 17 e 20 de Julho, Shechter/Wellenkamp/Naharin encerra a temporada. As diferentes estéticas e abordagens de Hofesh Shechter, Vasco Wellenkamp e Ohad Naharin convergem aqui numa ideia de colectivo. Os bilhetes para a nova temporada já estão disponíveis.

Em alguns espectáculos, a CNB terá ainda a iniciativa Ensaio Geral Solidário que, criada em 2011, permite que instituições de solidariedade social possam angariar fundos nos ensaios gerais dos espectáculos da companhia. Há outras iniciativas, a ser lançadas brevemente pela CNB, que integram o programa Aproximação à Dança.

+ Robert Wilson, Cucha Carvalheiro e Olga Roriz na nova temporada do São Luiz