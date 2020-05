Teatro D. Maria II reabre em Setembro com nova programação

Espectáculos cancelados entre Março e Julho vão realizar-se em Setembro. Até lá, oferta cultural de espectáculos e de conversas com artistas mantém-se na Internet.

Depois de ter encerrado ao público a 13 de Março, o Teatro Nacional D. Maria II vai retomar a actividade e programação cultural a partir de Setembro, garantindo a realização de todos os espectáculos cancelados entre Março e Julho deste ano. A partir de 1 de Julho, os espectadores que tenham adquirido bilhetes para as peças canceladas poderão trocá-los por outros para as sessões reagendadas, ou por um vale de oferta válido para a temporada 2020/2021.

“O país começa agora a retomar gradualmente a sua actividade. Mas, por motivos de segurança, este ainda não é o momento para nos reencontrarmos no Rossio”, esclarece o conselho de administração do teatro, numa nota enviada às redacções. “Estamos activamente a preparar o nosso regresso em Setembro, garantindo todas as condições para que espectadores, artistas, técnicos e outros trabalhadores tenham a confiança necessária para regressar ao Teatro Nacional D. Maria II", sublinham os responsáveis.

Nos próximos dois meses, a oferta cultural online mantém-se, de forma gratuita, na página da iniciativa D.Maria II em Casa. Todas as semanas são partilhados espectáculos, leituras de contos para crianças, sessões de poesia e conversas com artistas.

Caso os espectadores assim o desejem, poderão requerer a devolução do valor dos bilhetes já adquiridos. A validade das assinaturas, vales de oferta e de Natal serão alargadas por 12 meses.

