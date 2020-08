Teatro Experimental de Cascais promove sessões de teatro ao ar livre

O Parque Marechal Carmona, em Cascais, tem sido palco do espectáculo de final de ano do Teatro Experimental de Cascais. Há sessões ao ar livre de terça-feira a domingo.

Todos os anos o Teatro Experimental de Cascais apresenta uma produção com os finalistas da Escola Profissional de Teatro de Cascais. Este não é excepção: até 20 de Agosto, há teatro para ver, de terça-feira a domingo, sempre às 18.00, no Parque Marechal Carmona.

O espectáculo Camino Real, de Tennessee Williams, com versão e dramaturgia de Graça P. Corrêa e encenação de Carlos Avilez, estreou na passada sexta-feira, 7 de Agosto, mas há mais sessões marcadas até à próxima quinta-feira.

“Este é o melhor programa para os fins de tarde de Verão. Ao ar livre, sob um céu maravilhoso e com interpretações que ficam connosco muito depois do espectáculo terminar”, pode ler-se na página de Facebook do Teatro Experimental de Cascais.

A entrada de público deve ser feita pelo portão do Museu Condes de Castro Guimarães. Para mais informações e reservas, basta enviar e-mail (acontecenotec@tecascais.com) ou telefonar (968 780 966), de terça-feira a domingo, entre as 15.00 e as 18.00.

+ As peças de teatro em Lisboa a não perder em Agosto

Share the story