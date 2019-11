Teatro Ibérico desafia artistas amadores a entrar no próximo espectáculo

Sempre sonhou em ser artista, mas acabou por escolher outra profissão? O novo projecto da Companhia João Garcia Miguel convida-o a participar num espectáculo de artes performativas para quebrar a barreira entre o profissional e o amador, e reflectir sobre o silêncio na cidade.

A performance colectiva Silent City tem estreia marcada para 27 de Novembro, no Teatro Ibérico. Mas antes é preciso encontrar actores fora da comunidade artística. A proposta é da Companhia João Garcia Miguel, que vai reunir criações de anónimos com vontade de mostrar o seu talento. As candidaturas já estão abertas.

“Queremos que os participantes saiam da rotina, criando performances com foco no silêncio, na sua raridade no mundo actual, mas também no seu impacto e importância para a contemplação da arte”, explica em comunicado João Garcia Miguel, encenador e director artístico da companhia. “É uma oportunidade de se reinventarem, de mostrarem o seu talento e de fazerem parte de um espaço histórico, como é o do Teatro Ibérico.”

A primeira fase do projecto decorre entre os dias 19 e 22 de Novembro, com um workshop em que poderá dar uso à sua imaginação para a criação de uma performance – a mesma que levará a palco, nos diversos espaços do Teatro Ibérico, de 27 a 30 de Novembro. Para participar, basta inscrever-se por e-mail e pagar 30€ (15€ se for sócio da Gestão dos Direitos dos Artistas).

Promovido em parceria com as companhias alemãs Prinze Regent Theatre e Artscenico, Silent City chega agora a Lisboa, depois de ter passado pelas cidades de Bochum e Dortmund, na Alemanha.

