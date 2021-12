Teatro Nacional D. Maria II vai encerrar durante todo o ano de 2023

O Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII) estará encerrado para obras estruturais durante todo o ano de 2023. O projecto de intervenção envolve o restauro, manutenção e renovação de várias zonas do edifício. A antiga Sala de Cenografia, mesmo por cima do lustre da Sala Garrett, será uma delas. A presidente do Conselho de Administração do TNDMII, Claudia Belchior, revelou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, que será “transformada radicalmente para receber quase todas as direcções do teatro” e para criar um jardim de Inverno.

“Este espaço onde nos encontramos [a antiga Sala de Cenografia] é só um dos muitos a intervencionar. Esta é, de facto, uma obra muito ambiciosa”, declarou Claudia Belchior, destacando o facto de o TNDMII não fazer uma obra “com este impacto” desde a sua reabertura em 1978, após ter sido destruído por um incêndio em 1964. “É também uma obra com muita engenharia, sobretudo a nível do subpalco, onde vão ser feitas intervenções profundas.” Com ambições ambientais, o projecto prevê também a renovação dos sistemas de climatização em todo o edifício, para além de novas salas de trabalho e de ensaio e da renovação da livraria.

O investimento é de 9,8 milhões de euros, segundo Claudia Belchior, e conta com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência.

Com o edifício no Rossio de portas fechadas em 2023, o TNDMII prepara-se para fazer as malas e tornar-se itinerante. “Se é, de facto, verdade que o edifício estará fechado durante um ano inteiro, também é verdade que a sua programação não ficará congelada. Pelo contrário, irá adquirir um dinamismo e alcance nacional inédito”, assegurou Pedro Pedim, o novo director artístico do TNDMII. A programação irá acontecer em todo o território nacional. “Contamos começar no Norte, acabaremos no Sul, passaremos pelas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, numa operação que se quer o mais abrangente possível”, disse.

