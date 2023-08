Teatro São Luiz abre nova temporada com festa gratuita no sábado

A próxima temporada do São Luiz arranca já no sábado, 2. E a entrada é livre.

O Teatro São Luiz inaugura a nova temporada no próximo sábado, 2 de Setembro, com uma noite de festa em dois momentos. A entrada é livre, mas está sujeita à lotação da sala.

A noite começa pelas 20.00, na Sala Luís Miguel Cintra, com um concerto de Suzie and the Boys. Com recurso a uma orquestra de oito músicos vindos de projectos tão distintos como Ena Pá 2000, X-Wife e Farra Fanfarra, A boémia de um cabaret sonoro promete transportar os espectadores para outros tempos, “num ambiente de blues, ritmos latinos, mambo, swing e rock and roll”, como se assegura em comunicado do Teatro.

Já mais tarde, às 22.00, a festa faz-se na Sala Bernardo Sassetti, com uma sessão de DJ e VJ, protagonizada por João Pedro Fonseca e Manuel Bogalheiro, que vão cruzar arte e tecnologia.

Com lotação sujeita à lotação da sala, a oferta de bilhetes acontecerá a partir das 15.00, na bilheteira do Teatro. Mas, atenção, só poderá levantar um máximo de dois bilhetes por pessoa.

São Luiz Teatro Municipal. Sáb 20.00 e 22.00. Grátis, mediante levantamento de bilhete

