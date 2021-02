Teatro São Luiz anuncia programa para os mais novos

O Teatro São Luiz continua em confinamento, mas empenhado em levar teatro aos seus espectadores, incluindo aos mais novos. Nos próximos fins-de-semana, dias 20 e 21 e 27 e 28 de Fevereiro, pelas 16.00, há programa para toda a família, com a transmissão online de Os Figos São Para Quem Passa, de Marta Bernardes. Os bilhetes estão à venda na BOL.

A leitura encenada parte do livro homónimo de João Gomes Abreu e Bernardo P. Carvalho, editado pela Planeta Tangerina, que conta a história de um urso que, “no princípio do mundo, no tempo em que todos caminhavam sem levar nada consigo”, resolve esperar, sem arredar pé, que os frutos de uma figueira fiquem maduros e prontos para serem comidos. Os bilhetes custam 3€.

Além desta proposta, continuam a realizar-se visitas-espectáculos aos bastidores do teatro, onde acontecem coisas inusitadas e espantosas, por vezes inexplicáveis. Agora numa nova versão de Os Sapatos do Sr. Luiz, percorrem-se vários cantos do teatro, do foyer à plateia, e descobrem-se muitas personagens improváveis, desde um actor português muito provocador até ao marreco projeccionista. A próxima sessão, online, (2€) está prevista para sábado, 20 de Fevereiro, às 11.00.

