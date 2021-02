Um dos maiores registos fotográficos da pandemia está em livro

Logo em Março de 2020 – éramos todos uns caloiros nisto da pandemia, do confinamento, das máscaras e do gel desinfectante – nascia no Instagram a página Everyday Covid, um diário visual dos efeitos da pandemia fundado pelos fotojornalistas Gonçalo Borges Dias e Miguel A. Lopes. O projecto foi crescendo rapidamente e nos meses seguintes foram mais de 100 os fotógrafos portugueses que ajudaram a reunir centenas de fotografias na página do Instagram.

Este projecto viu pela primeira vez a luz do dia num dos quatro módulos da exposição colectiva “Diário de Uma Pandemia”, que entre Setembro e Outubro ocupou a associação cultural CC11, em Alvalade, e mais recentemente encontrou a sua versão editorial, um livro que pode comprar na loja online do site oficial, para memória futura.

©Miguel Manso Everydaycovid



A edição inclui mais de 500 imagens e é inclusiva já que também inclui braille e um QR Code com um link que permite que as legendas das fotografias sejam ouvidas em voz alta. O livro custa 29,90€ caso seja entregue em mão, em Cascais, 35€ se a entrega for por via terrestre nacional (continente) e 38€ por via marítima nacional (Madeira e Açores). E quantos mais exemplares comprar, até um limite de quatro por encomenda, mais barato lhe fica. O site oficial do Everyday Covid dá ainda acesso às páginas de Instagram dos fotógrafos que participaram neste projecto, para os conhecer mais de perto.

+ Leia a edição desta semana: Saídos da Casca

+ Portefólio: A Terra mais linda de Tiago Costa