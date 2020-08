Grande exposição reúne trabalhos de fotógrafos e fotojornalistas durante a pandemia

A associação cultural CC11 foi fundada no início do ano com o objectivo de promover a fotografia e o fotojornalismo em Portugal e planeava inaugurar a sua primeira exposição no fatídico mês de Março. A pandemia obrigou a associação a uma mudança de planos, mas as objectivas dos fotógrafos e fotojornalistas não pararam de registar um estranho novo mundo em Portugal. E a 8 de Setembro vão finalmente inaugurar a sua primeira exposição, "Diário de Uma Pandemia".

"O surto de Covid-19 obrigou-nos a fazer uma pausa na agenda, mas como os fotógrafos e fotojornalistas não pararam durante a pandemia, decidimos aproveitar este momento de crise excepcional para inaugurar o espaço e iniciativas da CC11 com esta exposição, mostrando os testemunhos que nos revelam o impacto que a pandemia teve nas nossas vidas", explica a associação.

A exposição reúne trabalhos de fotógrafos, fotojornalistas, videógrafos e documentaristas e divide-se em quatro módulos ao longo de dois pisos. Um deles está ligado ao Everydaycovid, o conhecido projecto fotográfico criado no Instagram para documentar a pandemia. Para a curadoria deste módulo foram convidados os fotojornalistas Daniel Rocha, Ilídio Teixeira, Luís Filipe Catarino e Tiago Miranda, que seleccionaram 86 fotografias. Este percurso expositivo termina com um mural onde se lê o nome de todos os autores do projecto e um vídeo que mostra todas as imagens e histórias partilhadas.

Os outros módulos são o "Retratos de Portugal pelas agências de notícias", uma selecção de fotografias das agências AFP, AP, Getty Images, EPA/Lusa e Reuters; "Dias da Pandemia Pela Imprensa Nacional", que destaca as capas dos jornais e revistas portuguesas a partir de uma selecção do jornalista João Paulo Cotrim; e “Claro e Escuro”, o módulo dedicado à fotografia de autor, um "olhar intimista e crítico sobre a pandemia", da autoria de Luísa Ferreira.

A exposição estará patente entre 8 de Setembro e 31 de Outubro na Galeria CC11 (um espaço de 350m²) e durante esse período a CC11 vai organizar uma série de eventos, como o visionamento de documentários e reportagens de televisão seguidas de conversa com os autores, apresentação de livros, debates e conferências e organização de workshops, que serão divulgados com uma semana de antecedência.

Galeria CC11. Rua do Centro Cultural, 11 (Alvalade). Ter-Sáb 15.30 - 19.30. Entrada livre

