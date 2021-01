Teatromosca continua com programação em live streaming

A programação de Fevereiro do teatromosca, agora online, arranca com um concerto de Them Flying Monkeys e termina com outro dos indignu [lat.]. Pelo meio, há teatro.

O teatromosca deu as boas-vindas a 2021 com o espectáculo de dança Faustless, de Margarida Belo Costa, que inaugurou a sala online neste mês de Janeiro. Agora, anuncia a programação para Fevereiro, que arranca no dia 5, com um concerto de Them Flying Monkeys através do LiveStage da Ticketline.

“Num acto de resistência e porque a cultura não pode parar”, escreve o teatro em comunicado, os Them Flying Monkeys vão apresentar-se num concerto em formato live streaming e prometem revisitar “o seu mundo pop”. A banda portuguesa continua a tocar as músicas do seu mais recente disco Under The Weather, sucessor de Golden Cap (2017).

Na semana seguinte, a 13 de Fevereiro, subirá a palco Uma fina camada de gelo, um espectáculo encenado por Mário Trigo, em conjunto com o escritor e dramaturgo Jaime Rocha, pela companhia Hipérion Projeto Teatral. Inspirando-se na vida de George Orwell, a peça parte de quatro obras literárias do autor para reflectir sobre o universo das classes sociais mais carenciadas, mas também sobre diferentes vivências e episódios de guerra e as consequentes lições políticas daí retiradas.

Segue-se um espectáculo para toda a família, De cá para lá, que se desenvolve em torno da ideia de respeito e amor pelos animais, cruzando o teatro com a música, a dança e as artes visuais, de uma forma lúdica e sensorial. Esta criação colectiva de Paulo Lage, Cheila Lima, Chris Santos, Carolina Branco e Sofia Loureiro tem apresentação prevista para dia 20.

O mês termina com mais um concerto, desta vez dos indignu [lat.], no dia 27. O sexteto de pós-rock barcelense, no activo há mais de uma década, conta com quatro discos no currículo, mas é provável que as canções do mais recente, umbra, editado em 2018, se encontrem em maioria no alinhamento.

Os bilhetes para estas e outras propostas estão à venda no site do teatromosca, que garante que, enquanto os equipamentos culturais permanecerem encerrados ao público, continuará a transmitir, online e em directo, todos os espectáculos programados para o Auditório Municipal António Silva, em Agualva-Cacém.

