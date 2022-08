TEDxLisboa está de volta à cidade para “promover sementes de esperança” na vida em comunidade

Entre as temáticas abordadas, conte com a ética na inteligência artificial, a sustentabilidade, a iliteracia em relação à cibersegurança, o papel da arquitectura na construção de cidades seguras e a recuperação de sementes autóctones.

O TEDxLisboa, braço independente das célebres conferências TED, está de volta à cidade seis anos depois da última edição, em 2015. O evento, dedicado ao tema “Sementes”, acontece no dia 18 de Setembro, a partir das 09.30, no Auditório da Reitoria da Universidade NOVA, em Campolide. Os bilhetes já podem ser comprados no site do evento, custam 40€ até ao final do mês de Agosto e aumentam para 60€ a partir de 1 de Setembro.

Com 16 oradores, das mais variadas áreas e nacionalidades, esta edição vai decorrer no formato TED, com intervenções curtas em torno de uma ideia original e com intuito de despertar uma conversa sobre um tópico com impacto na vida em comunidade. O regresso do TEDxLisboa é da responsabilidade de Marta Gonzaga, produtora e curadora de conferências TEDx desde 2010, e do produtor de vinhos Dirk Niepoort.

“Sementes”, no seu significado mais amplo, é o grande tema a ser abordado este ano. Entre as temáticas em cima da mesa, conte com a ética na inteligência artificial, a sustentabilidade, a iliteracia em relação à cibersegurança, o papel da arquitectura na construção de cidades seguras e a recuperação de sementes autóctones. “Colectivamente, olhamos para a ciência à procura de respostas e soluções milagrosas. O caminho encontra-se algures entre a tecnologia e os saberes ancestrais, numa dança que gostaríamos que fosse mais harmoniosa entre o homem e a natureza”, afirma Marta Gonzaga. “A nossa proposta é promover sementes de esperança.”

Do total de oradores, é de destacar a participação do director criativo George Tannenbaum, um copywriter norte-americano que venceu 15 Effies (os prémios da American Marketing Association), e da investigadora Tiziana Ulian, lider sénior de investigação no Royal Botanic Gardens, Kew, no Reino Unido, especializada na conservação da biodiversidade.

Além dos oradores, o TEDxLisboa contará ainda com uma apresentação do melódico duo Bluish (Vera Vaz e João Farmhouse) e do músico brasileiro Pierre Aderne, reconhecido em Portugal pelo projecto Rua Das Pretas, que transformou a sua sala num ponto de encontro entre artistas, desde Caetano Veloso a Valter Hugo Mãe.

Reitoria da Universidade NOVA de Lisboa. 18 de Setembro. 09.30. 12€-60€.

