Tem alma de viajante? Carimbos no passaporte dão descontos no Geographia

O Geographia, no número 1 da Rua do Conde, junto ao Museu de Arte Antiga, reabriu no início do mês, com um espaço mais amplo, um novo menu e o devido reforço das medidas sanitárias e de segurança. Mas Junho traz ainda mais novidades e a campanha de descontos para viajantes, que foi lançada em Janeiro, também está de volta.

Para embarcar nesta aventura, basta levar o seu passaporte válido e usufruir de um desconto igual ao número de países carimbados. Por exemplo, se já contar com 23 carimbos, terá 23% de desconto em toda a mesa.

A nova carta, que continua a inspirar-se em sabores lusófonos, inclui pratos e ingredientes de países como Angola, Brasil, Goa, Macau e Timor-Leste. Bolinhos de feijoada com geleia de malagueta (8€), peixe braseado com molho de moqueca da Guiné-Bissau (15€) e Salada Asiática (12€) são exemplos das mais recentes aquisições.

O restaurante passa também a disponibilizar um menu de piquenique, de segunda a sábado, a partir das 18.30, para que possa desfrutar dos sabores dos quatro continentes ao ar livre, nos bancos da praça ou no jardim ao lado do Museu de Arte Antiga. Para ajudar à festa, aproveite e usufrua da nova “Hora Feliz”, das 19.00 às 20.00, durante a qual terá direito a uma bebida gratuita na compra de outra do mesmo valor.

Rua do Conde, 1 (Janelas Verdes). 213 960 036. Seg-Sex 19.00-23.00 e Sáb 12.30-15.30 e 19.00-23.00.

