No Geographia há descontos para quem levar o passaporte

Até Fevereiro, no restaurante Geographia, o passaporte não serve só para viajar. Há descontos proporcionais ao número de carimbos que tiver. Para isso, basta levá-lo.

No número 1 da Rua do Conde, junto ao Museu de Arte Antiga, em Lisboa, a Geographia não é só de nome. O restaurante com inspiração na cozinha lusófona quer conhecer os viajantes do mundo e oferece desconto nas refeições consoante o número de carimbos que tiver no passaporte. Até Fevereiro, se trouxer o seu passaporte terá um desconto igual ao número de carimbos dos países visitados, numa refeição para dois. Atenção, que só é válido um carimbo por país. Por exemplo, se já contar com dez países carimbados no passaporte, terá um desconto de 10%.

O restaurante, que se inspira nos sabores lusófonos presentes nos quatro cantos do mundo, tem uma nova carta, com pratos e ingredientes de países como Angola, Brasil, Cabo-Verde, Goa, Macau, Moçambique, São Tomé e Timor. A moqueca de peixe à moda da Guiné-Bissau (14€), os pastéis de bacalhau e mandioca com arroz malandrinho de peixe (15€) ou o cheesecake de queijo de cabra e creme com goiabada e bolacha maria são algumas das novas aquisições.

O novo menu de degustação “Dos 4 continentes” (35€ por pessoa) leva-o numa viagem de partilha, em que prova o clássico brasileiro, escondidinho de puré de mandioca com camarão e queijo catupiry caseiro, um pato do rio das Pérolas com molho de ostra e arroz chau-chau, a lembrar as influências asiáticas, e uma mousse de chocolate de São Tomé com salame.

Em todos os primeiros sábados do mês, há visitas guiadas ao vizinho Museu de Arte Antiga, que acabam à mesa do restaurante, com um menu que inclui couvert, entrada, prato principal, sobremesa e bebidas. Os encontros estão sempre marcados para as 11.00 à porta do restaurante. O bilhete (35€) inclui a entrada no museu, a visita guiada dada pela equipa do Museu Nacional de Arte Antiga e o almoço. Para grupos a partir de dez pessoas, o programa está disponível também de terça a sexta-feira.

Rua do Conde, 1 (Janelas Verdes). 21 396 0036. Seg-Sáb 12.30-15.00/19.30-23.30.

