Tem demasiada roupa a que não dá uso? Aproveite este mercado de trocas

A primeira edição do Mind The Switch realizou-se em Dezembro. O sucesso foi tanto que o mercado sustentável regressa já este este fim-de-semana: o objectivo é combater o consumismo através da trica de peças de roupa.

É a oportunidade perfeita para se esquecer da carteira em casa. O convite é feito por Joana Sternberg, a promotora deste novo mercado de trocas, em Caxias. Para participar, basta levar até cinco peças de vestuário, calçado ou malas, que já não usa, apesar de ainda estarem em bom estado, para poder trocar por outras trazidas pelos restantes participantes. Mas, atenção, o ponto de encontro é secreto: tem de se inscrever primeiro. O evento está marcado para este domingo, 26 de Janeiro, das 16.00 às 19.00.

O bilhete para esta 2.ª edição do Mind The Switch tem um valor de 25€, mas inclui tapas, bebidas e o conforto de saber que levará para casa peças "novas" sem ter de voltar a abrir os cordões à bolsa. As inscrições devem ser feitas até esta sexta-feira, 24 de Janeiro, por e-mail (geral.mindtheswitch@gmail.com) ou por mensagem privada através do Instagram.

Cada pessoa pode levar um máximo de cinco peças para troca, que não podem estar nem sujas nem danificadas. No check-in as peças são avaliadas e trocadas por fichas conforme a qualidade das mesmas (quanto maior a qualidade, maior o valor da ficha). É com essas mesmas fichas que poderá levar para casa as peças de outros participantes. Se levar peças danificadas, mas facilmente recuperáveis, poderá aproveitar para lhes dar uma nova vida no workshop de upcycling (reutilização criativa) de peças, a decorrer durante o evento.

Além das roupas levadas por todos os participantes, haverá também uma selecção de peças de lojas, como a Virgencita e a Mustique, que doaram o seu “dead stock”, ou seja, os restos de colecções que não foram vendidas e que de outra forma acabariam no lixo.

Espaço privado em Caxias. Dom 16.00-19.00. 25€ com direito a tapas e bebidas.

