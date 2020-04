Tem “Todo o Tempo do Mundo” para se divertir em família com o Zoo

Estar em casa significa ter acesso a “Todo o Tempo do Mundo”, uma nova plataforma virtual lançada pelo Jardim Zoológico para ajudar famílias a superar o impacto do isolamento social. Todas as segundas e quintas-feiras, há novidades fresquinhas, de palavras-cruzadas a jogos com animais.

Aprender a fazer um crocodilo de papel, tirar o pó aos lápis de cor para dar vida a um elefante-africano ou ajudar o lince-ibérico a reconquistar a Península Ibérica. Estes são apenas três dos muitos desafios pensados pelo Jardim Zoológico, em parceria com a agência criativa Lisbon Project, para juntar e entreter pais e filhos neste período difícil, onde os dias podem mas não têm de parecer todos iguais. Para alegrar os seus dias, basta aceder a “Todo o Tempo do Mundo” e explorar as actividades, curiosidades e informações disponíveis sobre os animais e a natureza.

“Este projecto tem como objectivo minimizar o impacto do isolamento social nos mais novos, reforçando a ligação emocional entre o Zoo e as famílias”, escreve Ricardo Carvalo, CEO da Lisbon Project, responsável pela criação do site e a gestão dos conteúdos. “Agora que o mundo nos obriga a ter tempo para os nossos, deixe-se sensibilizar para a necessidade de conservar a nossa casa”, lê-se na mesma nota informativa.

A plataforma está organizada em quatro categorias diferentes: para pintar, para jogar, para brincar e para aprender. Cada uma delas desafia os visitantes virtuais de forma diferente, mas o objectivo é sempre pôr à prova os seus conhecimentos sobre os animais e os seus habitats, incentivando-os a tornarem-se verdadeiros exploradores da natureza.

Entre as várias propostas criativas, destacam-se os jogos virtuais, como o Animal Crush, uma versão com animais do famoso jogo Candy Crush, e A Reconquista do Lince, onde o jogador é um lince-ibérico a tentar reconquistar a Península Ibérica, um coelho de cada vez. Mas há muito mais por explorar, incluindo quizzes para sabichões.

