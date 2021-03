Tem uma receita especial de doces caseiros? Freguesia de Benfica lança concurso às famílias

As inscrições já estão abertas e contemplam apenas habitantes da freguesia de Benfica. É obrigatório participarem pelo menos duas gerações da mesma família no concurso.

A Junta de Freguesia de Benfica não quer que ninguém esteja parado e desmotivado em casa. Com a Páscoa a chegar – e todas as tradições que vêm com ela – a freguesia lança o desafio às famílias com um concurso de doces caseiros entre gerações. As inscrições estão abertas.

Está a ver aquela receita de família que não falha na mesa de qualquer festividade que haja lá por casa? Aquele docinho caseiro em que a tia é campeã ou aquele que só a avó sabe fazer – esses mesmo. São desses docinhos que a Junta de Freguesia de Benfica está à procura para integrarem o seu mais recente concurso “As Receitas da Minha Família”.

A iniciativa é dirigida aos habitantes do bairro e quer dar a conhecer esses doces que fazem sucesso nas casas de família em Benfica. A ideia é juntar a família na cozinha, sendo obrigatório a participação de pelo menos elementos de duas gerações diferentes da mesma família. Assim que escolherem o doce, os participantes devem fazer um pequeno vídeo da confecção do mesmo como prova de participação.

As inscrições podem ser feitas através deste formulário e os vídeos podem ser enviados posteriormente até 15 de Abril (paulomartins@jf-benfica.pt). Assim que o doce estiver feito, o júri do concurso vai recolhê-lo e proceder à prova. As normas de participação podem ser lidas no site da Junta de Freguesia de Benfica.

Depois de os doces serem avaliados pelos jurados, estes escolhem três vencedores que serão premiados com um voucher de 75€ para jantar em família num restaurante do bairro. Os vencedores são anunciados a 3 de Maio.

