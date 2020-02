Tem uma semana para viajar à Tailândia sem sair do JNcQUOI ASIA

Até 10 de Fevereiro, o restaurante asiático do grupo Amorim Luxury tem pratos tailandeses especiais. O chef David Thompson será o responsável pela Thai Pop Up Week.

O pão naan, uma das entradas do menu completo e habitual do JNcQUOI Asia, está em cima da mesa e David Thompson torce o nariz. Estamos na apresentação da Thai Pop Up Week, que acontece entre 4 e 10 de Fevereiro, e para esta ser uma semana tailandesa legítima não há cá pãezinhos a acompanhar as refeições. “Há chilli e arroz”, afirma o chef australiano, que depois de anos a trabalhar na Tailândia, se tornou numa espécie de embaixador da gastronomia do país pelo mundo.

Fotografia: Inês Félix

David Thompson é um dos chefs consultores do JNcQUOI Ásia, cuja ementa faz uma viagem por China, Japão, Índia e Tailândia. E esta é a primeira de quatro semanas temáticas que o restaurante terá ao longo do ano com chefs convidados – a próxima será a japonesa.

Fotografia: Inês Félix

Aos pratos tailandeses já existentes no menu, foram acrescentados sete novos, com o dedo do chef cujo restaurante Nahm, em Banguecoque, chegou a ocupar o primeiro lugar na lista dos Asia’s 50 Best Restaurants.

Nas entradas há agora uma espetada de peixe grelhada em citronela para mergulhar num molho de sweet chili com pepino (21€) ou a salada lab gai, com frango e coentros, hortelã e arroz tostado (14€). No menu principal, durante todo o ano, encontra também uma salada de manga verde com caranguejo de casca mole.

Fotografia: Inês Félix

Para pratos principais, e pode sempre optar pela partilha, tem duas opções na wok e dois caris. Nas primeiras há camarão frito com molho aromático (26€) ou vaca salteada com manjericão tailandês e ovo frito (32€). Nos caris, que David Thompson volta a reforçar que devem ser sempre acompanhados pelo arroz – “a coisa mais importante de todos os pratos” –, há o super picante caril amarelo ácido de peixe e mexilhão com papaia verde (32€) ou o mais suave, por culpa do côco, mas ainda assim picante, caril vermelho de porco e manjericão tailandês (27€).

Fotografia: Inês Félix

Na Ásia o mais provável é não encontrar sobremesas à altura da refeição – e nós, portugueses, estamos mal habituados – mas o arroz glutinoso com manga é um clássico das ruas tailandesas. Aqui é bem empratado (9€) mas o chef avisa que não é exactamente igual: “as mangas lá são completamente diferentes, muito mais doces, macias”, enquanto as nossas são mais fibrosas. Mas dá para ter uma ideia.

Para acompanhar a refeição há o cocktail Thailand Trip (10€) ou a cerveja Singha (6€). Se preferir algo nacional, espreite a carta de vinhos.

O menu especial da Thai Pop Up Week está disponível aos almoços e jantares. As reservas podem ser realizadas através do email bookatable@jncquoiasia.com ou do telefone 21 051 3000.

Avenida da Liberdade, 144 (Avenida). Seg-Dom 12.00-00.00.

+ Nestes restaurantes pan-asiáticos em Lisboa cabe a Ásia toda