Terra: uma saboaria artesanal onde não entram químicos mas saem produtos sólidos e naturais

Não há plásticos, não há químicos, não há testes em animais, os ingredientes são 100% naturais e as embalagens totalmente recicláveis – sejam bem-vindos ao maravilhoso mundo da cosmética natural da Terra, uma nova marca portuguesa de saboaria artesanal.

A estratégia é só uma e assenta no respeito pelo planeta Terra (daí o nome) e pelos seres vivos que muitas vezes são apanhados no processo de fabrico de cosméticos. A marca surge como uma resposta alternativa à produção industrial e aos habituais produtos que temos em casa – a flecha está apontada para os consumidores ambientalmente responsáveis e o melhor de tudo é que é produto nacional. A dar a cara e o corpo ao manifesto – que é como quem diz às novas fórmulas e aromas da Terra – estão Ruben de Almeida Domingues e Maria José Nobre, que começaram a pensar o conceito da marca há cerca de dois anos.

“Fazemos parte de uma geração que não dava muita importância ao ambiente, foram os nossos filhos que nos ensinaram e trouxeram novos hábitos”, conta Maria José. “Mas com o passar do tempo percebes que só temos um planeta e que todos os dias o agredimos com os nossos comportamentos, e sem percebermos agredimo-nos a nós próprios com os produtos que usamos, por exemplo”.

Ambos com background profissional na área da beleza e cosmética, uniram forças para criar uma marca que pudesse incutir valores de sustentabilidade e respeito pela natureza. “Queríamos sobretudo que as pessoas parassem de cometer dois erros: usar químicos e sintéticos nos produtos e que esses produtos não agredissem o planeta”, explica Maria José.

E se enquanto marca querem oferecer novas opções de produtos de higiene básica, Ruben afirma também que sentem o peso de educar a clientela em determinados aspectos. “Não estamos a vender produtos massificados. Temos a responsabilidade de informar as pessoas sobre as vantagens de usarem produtos naturais e hoje em dia a informação é cada vez menos complexa, todos entendem”.

Os produtos são todos sólidos e, pelo facto de serem em barra, diz-nos Maria José, são muito mais hidratantes porque os óleos, ao contrário dos produtos que têm água, não evaporam.

Maria José remata com a irreversibilidade da utilização dos produtos sólidos que se tornaram uma tendência não só amiga do ambiente, mas com utilidade no dia-a-dia, como por exemplo para viajar. “As pessoas estão todas mais conscientes e começam a perceber as vantagens. Para viajar, por exemplo, os produtos sólidos pelo formato e quantidade são muito mais práticos que os líquidos”, diz.

Os aromas da Terra são criados no próprio atelier onde fabricam todos os produtos, na zona de Lisboa, e resultam de misturas de óleos essenciais. “Como não usamos nada sintético tivemos de criar também os nossos próprios perfumes, são únicos porque são misturados por nós”, conta Maria José.

E dentro do baú da Terra, o que é que há?

A marca divide-se pelas gamas faciais, de sabonetes de banho, protecção de corpo, cuidados de cabelo, uma linha para a casa e outra masculina. Há seis sabonetes faciais em barra (60gr; 7€), cada um com propriedades que aliviam problemas de pele como a oleosidade, eczema, acne, rosácea, pele seca ou psoríase.

Para o banho há cinco sabonetes para o duche (100gr; 7€-9€) produzidos com ingredientes naturais e óleos essenciais, assim como os produtos de cuidado de corpo (6€-10€), todos em barra, como a loção hidratante, a reparadora e o sabonete de higiene íntima feminina.

Para os cabelos existem três champôs sólidos (9€) para cabelos normais, para combater a caspa e a queda e outros três condicionadores sólidos (9€), indicados para cabelos loiros, brancos e pintados, outro para o brilho e outro para cabelos frisados.

Existe ainda uma gama masculina constituída por dois produtos básicos (9€)– um sabonete de banho para cabelo, corpo e barba, e um creme de barbear sólido. Para a casa há velas ambientadoras (11€) em seis aromas diferentes, feitas com cera de soja e perfumadas com óleos essenciais.

Além da gama base, a marca lançou uma colecção limitada para o Verão que aí vem, inspirada nos mais de 900km de costa portuguesa, nos mergulhos quentes e nas brisas frescas da praia. São quatro sabonetes de banho (9€) com aromas que evocam a estação, das algas verdes à piña colada, dos lírios e jasmim à água de rosas.

Durante o ano lançam sempre duas colecções, uma de Primavera/Verão e outra de Outono/Invernos, e outras edições limitadas de produtos sazonais, normalmente na altura do Natal.

Os produtos estão à venda na loja online da página de Facebook da marca, o meio principal, mas em breve estarão presentes em alguns pontos de venda que apresentem um posicionamento amigo da natureza. Para já estão presentes no café-cabeleireiro Kaya (Campolide), na loja Amor a Granel (Pontinha) e no site deRaiz.

