Terraços do Monte aprovado pela Câmara de Lisboa, após alterações do projecto

O projecto Terraços do Monte foi finalmente aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML). O futuro empreendimento, na Rua Damasceno Monteiro, terá dois edifícios com 28 apartamentos, piscinas, ginásio e estacionamento subterrâneo. Assinado pelo atelier de arquitectura ARX, o projecto sofreu algumas alterações, já que começou por ter piscinas no telhado, depois substituídas por coberturas ajardinadas, e agora foi acrescentado ao projecto um logradouro permeável para os residentes.

A raiz do problema, que adiou a sua aprovação pela autarquia, estava na possibilidade deste projecto afectar o sistema de vistas a partir do Miradouro da Nossa Senhora do Monte e o impacto visual que poderia gerar a partir de outros locais, como o Martim Moniz. A preocupação com a estabilidade do terreno também foi um dos pontos de discórdia, mas um posterior estudo geológico do local garantiu a segurança da edificação. Após dois anos desde a primeira votação, foi aprovado pela CML.

Este terreno foi vendido em hasta pública pela CML em 2016 por 3,1 milhões de euros, e uns meses depois voltou a trocar de mãos e foi adquirido pela promotora Vanguard Properties. Uma das obrigações que agora resultaram das negociações com a autarquia passa pela cedência de espaço para o alargamento da Rua Damasceno Monteiro, que junto ao terreno em causa não tem passeio.

+ Leia a edição desta semana: As estrelas americanas de Lisboa e do Porto

+ Os melhores miradouros em Lisboa