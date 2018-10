Terreiro do Paço ilumina-se com projecção de Gandhi

Lisboa junta-se às celebrações dos 150 anos do nascimento do histórico líder indiano.

Mahatma Gandhi nasceu a 2 de Outubro de 1989. Os 150 anos só se assinalam em 2019, mas a celebração pensada pela Índia já está a correr por todo o mundo. Portugal é um dos muitos países que integram o Bapu@150 e é no dia de aniversário do líder pacifista, esta terça-feira, que lança o seu próprio programa de homenagem que vai durar dois anos.

O Torreão Nascente e o Torreão Poente, no Terreiro do Paço, vão servir de tela a uma projecção LED com imagens e mensagens de Mahatma Gandhi. O espectáculo visual, que conta com a participação em vídeo de vários artistas internacionais, está marcado para as 20.00. Rão Kyao tocará o cântico “Vaishnav Jan To Tene Kahiye Je”, o bhajan preferido de Gandhi.

Segundo a Embaixada da Índia em Lisboa, que organiza o evento em parceria com a autarquia, esta é a primeira vez que é prestada em Portugal uma homenagem visual desta envergadura ao fundador do Estado indiano moderno. O primeiro-ministro estará presente. António Costa integra, a convite do congénere indiano, Narendra Modi, a comissão para as comemorações dos 150 anos do nascimento de Gandhi.



