Terroir apresenta brunch vínico aos domingos

Esqueça o sumo de laranja natural ou o chá gelado, as panquecas ou as tostas de abacate. Nada contra, mas aqui a refeição de fim-de-semana será diferente. O Terroir, novo restaurante na Baixa que quer promover experiências gastronómicas a preços acessíveis, serve agora um brunch tudo menos tradicional: todos os domingos, entre as 13.00 e as 19.00, servirá cinco pratos com um pairing de vinhos ou cocktails vínicos.



Ovo a baixa temperatura com muffin e molho holandês, lollipop de fruta ou panqueca negra com creme de bacalhau poderão ser algumas das opções que chegam ora a uma das mesas em mármore, ora ao balcão, um palco privilegiado para ver o que está o chef Miguel Vaz a fazer. A base, explicam, são os pratos tradicionalmente servidos em brunches mas “numa adaptação dos clássicos do Terroir”.



Gabriell Vieira



Há três propostas: o brunch com pairing de vinhos (28€ por pessoa), no qual são servidos um espumante, um branco e um tinto; a harmonização com cocktails vínicos, a prata da casa (35€ por pessoa); ou ainda o acompanhamento com bebidas sem álcool (25€).

“O brunch ao fim-de-semana está cada vez mais enraizado na vida da cidade, e por isso decidimos conciliar a nossa grande aposta vínica com esta realidade que consideramos ser uma nova oportunidade para dar a conhecer a proposta gastronómica do Terroir e o trabalho que temos vindo a desenvolver com o Rodolfo Tristão”, explica Erik Ibrahim, sócio do projecto.

Gabriell Vieira



Assim, todas as semanas a harmonização vínica será realizada por um produtor nacional diferente.



O Terroir abriu em Setembro, com um menu em constante mudança, consoante a sazonalidade dos ingredientes, sem distinção entre entradas ou pratos principais, e pratos como a batata doce roxa com leguminosas, avelã e aroma de trufa (3,50€), bola de Berlim salgada com recheio de bacalhau e chouriço de porco preto, ou uma barriga de porco cozinhada 12 horas com muitas especiarias, figo e pipocas de porco (7,50€).



Rua dos Fanqueiros, 186 (Baixa). 21 887 3823. Qua-Qui 18.00-19.30 (janela exterior), 19.30-23.00 (refeições). Sex-Sáb 12.30-15.00/18.00-19.30 (janela exterior), 19.30-23.00 (refeições). Dom 13.00-19.00 (apenas brunch).

