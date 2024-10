Terror, Fritz Lang e Marilyn Monroe. Cine-Teatro Turim dedica três meses ao culto do cinema

A Associação Menino da Lágrima, responsável pela exploração do Cine Bar Turim, tem novos planos para os finais de tarde de quarta-feira, na sala de cinema do cine-teatro de Benfica. Até Dezembro, decorre o ciclo de cinema Culto e Calafrio, entre o cinema de autor e produções mais assustadoras. Com a contagem decrescente para o Dia das Bruxas, é o terror que espreita primeiro.

Se em Novembro está em destaque o cinema de Fritz Lang, em Dezembro os holofotes viram-se para os filmes com Marilyn Monroe. Mas, antes de tudo, é o terror – também de culto – que está em cima da mesa. Toda a programação pode ser consultada no novo site do Cine Bar Turim, lançado no início de Setembro.

As sessões acontecem todas as quartas-feiras às 19.30, com valores mais acessíveis em relação ao circuito comercial (um bilhete fica por 4€), e o ciclo é inaugurado a 9 de Outubro com o filme A Noite dos Mortos Vivos (1968), de George A. Romero, do mestre do cinema de terror George A. Romero. Seguem-se, ainda este mês, os clássicos Rosemary's Baby (1968), de Roman Polanski; O Exorcista (1973), de William Friedkin; e Halloween (1978), de John Carpenter.

©DR 'Metropolis' (1927), de Fritz Lang

Novembro será mês de revisitar a obra do cineasta Fritz Lang, através de algumas das suas mais reputadas obras, como O Doutor Mabuse (1922), O Testamento do Dr. Mabuse (1933) e, claro, Metrópolis (1927), a sua futurista obra-prima. A actriz Marilyn Monroe entra em cena em Dezembro, à boleia de três dos filmes que a tornaram uma das grandes divas da sétima arte: Como Casar com um Milionário (1953), de Jean Negulesco; Os Inadaptados (1961), de John Huston; e Os Homens Preferem as Loiras (1953), de Howard Hawks, que encerra este ciclo de três meses.

Em comunicado, a associação explica que "este projecto surge no âmbito da dinamização do espaço, a horários adaptados às vidas mais movimentadas e da vontade de voltar a trazer para a grande tela filmes de relevo, para criar uma experiência revivalista de grande impacto".

Cine Bar Turim. Estrada de Benfica 723. Qua 19.30. Bilhete: 4€

