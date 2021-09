Thank You Mama, pelo pequeno-almoço familiar fora de casa

Entrar no novo Thank You Mama, nos Anjos, é como entrar na cozinha lá de casa. Cheira a chocolate e a café. No centro, há uma ilha de madeira com bancos altos, atrás estão o lavatório e a loiça e à frente, junto à janela, umas mesas que convidam a ficar para mais uma chávena. Neste espaço informal, mas bonito, que contempla ainda uma sala para artistas exporem os seus trabalhos e para workshops relacionados com a transformação dos grãos de café e cacau, todos são bem-vindos, incluindo amigos de quatro patas.

A Mama é Anna Santos que, um dia, se apaixonou pelo café de especialidade (que é como quem diz um café com um grau mais elevado de qualidade) e também pelas coisas simples. "A minha paixão é mesmo o café e, com ele, queria oferecer um tipo de comida muito simples. Desta forma posso focar-me. Fazer pouco, mas mesmo bom", confessa à Time Out. É por isso que para acompanhar o café há bagels artesanais, cortesia Rhodo Bagels, a iguaria judaica babka e outras bebidas sem cafeína.

Gabriell Vieira

O nome, Thank You Mama, tem uma origem curiosa. “O projecto estava a desenvolver-se e, entretanto, o meu marido foi ao hospital e conheceu uma enfermeira com cinco filhas. Ela conseguiu criar as filhas sozinha e todas são mulheres de sucesso. Então pensámos que, graças a ela, na sua cozinha, foi possível dar tanta energia que criou adultos bons”, conta. Por isso, neste café que parece uma cozinha familiar, está pintada uma mãe e uma filha na parede.

Anna justifica os detalhes cor de laranja vivo presentes nas mesas e nas paredes. “É sobre ser corajoso." Anna e o marido planeiam abrir outros Thank You Mama, todos na mesma linha. O próximo, revela, vai ter uma cor diferente e outro significado.

O café abriu há dias e, por isso, o menu ainda está em desenvolvimento. Mas para já a carta de bagels inclui sete opções: mama (com manteiga, 3.5€), tym (queijo creme ou manteiga de amendoim, 4€), eastern (húmus, abacate e vegetais grelhados, 6.5€), break 'n' bagel (húmus ou queijo creme, abacate, tomate e pepino, 6€), pepa (bacon, cebola caramelizada, ovo e maionese sriracha, 6.8€) e salmon simon (salmon, cream cheese, pickled onions, fresh cucumber, 7.5€).

Para os que dispensam as doses de cafeína, existem alternativas. Além da água (1€) e da água com gás (1.5€), o Thank You Mama tem ainda matcha latte (3.5€), chai latte (3.5€), cacao (2.5€), chocolate quente (3€), alt milk (0.5€) e babyccino (1€).

Gabriell Vieira

O café e o cacao vão do grão à chávena, chegando de várias formas e feitios e viajando desde muitos sítios, como a Colômbia ou a Costa Rica. Depois, através de vários métodos, transforma-se em expressos, café filtrado, cold brew, latte, entre outros. Tudo até 3.5€.

Rua do Forno do Tijolo 9A. Seg, Qua, Qui, Sex das 9.30-18.00 e Sáb e Dom das 10.00 às 17.00. Até 8€.

