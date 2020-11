The 1975 cancelam concerto em Março de 2021

A actuação de The 1975 em Portugal foi cancelada, de acordo com a promotora Everything is New. A banda britânica iria actuar na Altice Arena, a 6 de Março do próximo ano, mas o espectáculo ficou sem efeito, devido ao cancelamento total da digressão europeia entre Fevereiro e Março de 2021.

“Como sempre, a segurança dos fãs e das equipas que trabalham nos espectáculos tem de ser a nossa prioridade. Analisámos de perto a situação e tornou-se evidente que os concertos não podem acontecer em segurança de momento", justificou o grupo.

O concerto já havia sido reagendado, passando de Dezembro de 2019 para Março deste ano. Entretanto, a pandemia alastrou-se forçando a que o concerto de Março fosse alterado para Outubro. Tendo sido novamente recalendarizado, fica agora sem efeito.

O reembolso dos bilhetes pode ser solicitado a partir desta quinta-feira no local ou no site onde foi efectuada a compra.

