The 1975 e Metronomy no Super Bock Super Rock

O cartaz do 25º Super Bock Super Rock continua a ganhar forma. Os britânicos The 1975 e Metronomy são as mais recentes confirmações.

Naturais de Manchester, The 1975 trazem na bagagem as canções pop-rock de A Brief Inquiry Into Online Relationships, lançado no final de Novembro e muito bem recebido pela generalidade da crítica. Tocam a 18 de Julho.

No mesmo dia, sobem ao palco os Metronomy. Summer 08, o último disco de Joseph Mount e companhia, saiu em 2016, mas é provável que já tenham material novo editado quando finalmente voltarem a Portugal.

Uns e outros juntam-se a Lana Del Rey no primeiro dia do festival, que regressa à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, entre 18 e 20 de Julho do próximo ano. Os bilhetes vão dos 55€ aos 105€.

