Lana del Rey regressa a Portugal para o Super Bock Super Rock

Depois da notícia do regresso do festival ao Meco, Lana del Rey é anunciada como cabeça de cartaz. A cantora norte-americana é o primeiro nome do Super Bock Super Rock, que acontece de 18 a 20 de Julho na Herdade do Cabeço da Flauta.

A novidade foi anunciada por Luís Montez, responsável da Música no Coração, em entrevista à SIC. “Quisemos comemorar a 25.ª edição de uma forma diferente para não ser mais uma edição”, conta o promotor à televisão, lembrando que os dias felizes que o festival teve no Meco entre os anos de 2010 e 2014, tendo passado então para o Parque das Nações.

A mudança nunca conseguiu, no entanto, convencer os fãs do festival. “Aqui conseguimos juntar a música à praia e ao campismo”, acrescenta ainda Montez na mesma entrevista.

Este será assim também o regresso de Lana del Rey ao Meco, uma vez que foi aqui que se estreou nos palcos nacionais em 2012, um ano depois de ter dado nas vistas com música “Video Games”.

A cantora traz agora na bagagem cinco discos editados, o último dos quais Lust for Life chegou às lojas no ano passado. Mas o novo ano deverá trazer trabalho novo também.

Lana del Rey actua no primeiro dia do festival, 18 de Julho.

Os bilhetes para o Super Bock Super Rock já estão à venda nos locais habituais e o preço varia entre os 55€ aos 105€.

+ Há um novo festival de música: chama-se ID e chega ao Estoril em Março