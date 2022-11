The Black Keys são a primeira confirmação do NOS Alive'23

O dia começou com o anúncio dos primeiros nomes para o MEO Kalorama. Agora é a vez do festival do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, apresentar os seus trunfos.

O dia começou com o anúncio das primeiras confirmações para a edição de 2023 do MEO Kalorama, incluindo Arcade Fire e Florence + The Machine. Seis horas depois, não querendo ficar para trás, a promotora Everything Is New revelou também o primeiro nome para o seu NOS Alive: The Black Keys.

O duo de blues-rock de Dan Auerbach e Patrick Carney pode não ter a dimensão dos principais nomes apresentados pela concorrência, mas tem fãs dedicados e uns quantos Emmys em casa. Em princípio, os norte-americanos vêm apresentar o álbum Dropout Boogie a 6 de Julho de 2023.

Os bilhetes para o NOS Alive, que decorre entre 6 e 8 de Julho do próximo ano, já se encontram disponíveis online e nos locais habituais. Além do ingresso diário, à venda por 74€, há também um passe de dois dias, a 148€, e outro que garante o acesso aos três dias do festival por 179€.

+ A música sem fronteiras de Rosalía está prestes a ouvir-se entre nós

+ O Musicbox faz quatro vezes quatro anos e a festa dura quatro dias