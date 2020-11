The Body Shop e Cruz Vermelha continuam a ajudar vítimas de violência doméstica neste Natal

A marca britânica The Body Shop volta a dar as mãos à Cruz Vermelha para ajudar as mulheres vítimas de violência doméstica, com um empurrãozinho das compras de Natal.

A marca de cosmética The Body Shop tem andado de mãos dadas com a Cruz Vermelha e nesta época natalícia não será excepção: a empresa britânica, no mês de Novembro, vai oferecer presentes e doar parte dos lucros a mulheres vítimas de violência doméstica. Tudo depende das suas compras.

O Natal, por mais diferente que possa ser este ano, terá sempre associada aquela magia da quadra, dos presentes e, claro, da veia solidária que desperta por esta altura. Ao longo de 2020, The Body Shop já levou a cabo campanhas especiais de consciencialização e doação de produtos a mulheres que sofrem de violência doméstica.

No último ano, só em Portugal, houve 29473 vítimas de violência doméstica participadas às Forças de Segurança (dados da CIG) e 243 milhões de mulheres e meninas (de idades entre os 15 e os 49 anos) em todo o mundo que sofreram de violência doméstica sexual ou física por parte de um parceiro (dados da ONU). Muitas das mulheres foram obrigadas a ficar em casa com o seu agressor durante o confinamento, com risco de sofrer mais abuso e violência. Esta é uma das consequências da pandemia e a violência doméstica é um problema social que aumentou durante estes meses.

“Este Natal em Portugal e depois dos piores momentos da pandemia da Covid-19, vamos continuar a lutar contra a violência doméstica em colaboração com a Cruz Vermelha”, refere a marca em comunicado.

O movimento de apoio às vítimas continua, agora em modo natalício. Até 23 de Novembro, por cada calendário do advento da marca adquirido será entregue um presente de Natal à Cruz Vermelha Portuguesa que será depois canalizado para as mulheres sinalizadas. Depois disso, de 26 a 30 de Novembro, 5% do valor de todas as vendas nas lojas The Body Shop será doado também à Cruz Vermelha para ser entregue às mulheres sinalizadas e apoiadas por projectos desta organização.

Durante o Verão, a marca já tinha lançado a campanha “Estar Isolada ≠ Estar Sozinha”, que permitiu a doação de 9030 manteigas corporais da marca e 1401 produtos de cuidado de rosto à Cruz Vermelha Portuguesa.

