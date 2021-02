'The Crown' e 'Mank' lideram nomeações para os Globos de Ouro

A série sobre a família real britânica, The Crown, e o filme Mank, de David Fincher, ambos da Netflix, lideram as nomeações para os Globos de Ouro de 2021, anunciou esta quarta-feira a Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood.

No total, a plataforma de streaming conta 22 nomeações, duas na categoria de cinema e as restantes 20 na categoria de televisão. Mais abaixo, fica a Amazon Studios com sete nomeações para cinema e a HBO com as mesmas, mas na categoria de televisão.

Nas séries, The Crown, com seis nomeações, concorre às categorias de Melhor Série de Drama, Melhor Actor em Drama (Josh O’Connor), Melhor Actriz em Drama (Olivia Colman e Emma Corrin) e Melhor Actriz Secundária (Helena Bonham Carter). Logo atrás está Schitt’s Creek, o grande vencedor da edição do ano passado, com cinco nomeações.

Na categoria de cinema, Mank, estreado em exclusivo na Netflix, soma seis nomeações, para as categorias de Melhor Drama, Realização, Argumento e Actor em Drama (Gary Oldman). Segue-se Os Sete de Chicago, longa metragem de Aaron Sorkin, nomeada para Melhor Drama, Realização, Argumento e representação masculina secundária com o papel de Sasha Baren Cohen, e Melhor Música Original.

Digno de nota, numa indústria dominada por homens e depois das críticas apontadas à organização no ano passado, é a prevalência de mulheres na lista de nomeações a Melhor Realizador. Chloé Zhao (Nomadland), a também actriz Regina King (Uma Noite em Miami) e Emerald Fennell (Uma Miúda com Potencial) disputam o lugar juntamente com David Fincher e Aaron Sorkin.

Ainda no grande ecrã, Another Round de Thomas Vinterberg, Uma vida à sua frente, de Edoardo Ponti, La llorona, de Michael Chaves, Deux, de Filippo Meneghetti, e Minari, de Lee Isaac Chung, concorrem pela distinção de Melhor Filme Estrangeiro.

A 78.ª edição dos Globos de Ouro está marcada para 28 de Fevereiro e será apresentada por Tina Fey e Amy Poehler – pela primeira vez em simultâneo a partir da costa Oeste (Los Angeles) e Este (Nova Iorque) dos Estados Unidos. Devido à situação pandémica nos Estados Unidos, a cerimónia não terá público. Consulte aqui a lista completa dos nomeados.

