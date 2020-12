The Foodies Club: uma loja online para celebrar o prazer à mesa

A WOW Agency, fundada por Diogo Monteiro e Vera Coelho em 2016, já era especializada em restauração, mas o novo nome – The Foodies Club – promete não só maior dedicação ao sector como mais serviços, incluindo uma loja online de fazer crescer água na boca. De café de especialidade até livros de cozinha, esta nova proposta é, como o nome anuncia, pensada especialmente para foodies.

Entre os produtos já disponíveis, o café de especialidade destaca-se: a colecção de cafés The Foodies Club (42€), em versão para filtro ou expresso, inclui quatro variedades (Honduras Granja Dilma, Colômbia Antioquia 1070, Etiópia Duromina e Panamá Volcán Las Gallardo), que também podem ser compradas avulso (12,90€). Há ainda acessórios para preparação, como o V60 (35,90€), que inclui uma jarra de vidro resistente ao calor, com capacidade para 600ml, ou a Aeropress (39,90€), que permite preparar café de filtro em qualquer lado.

Se é mais de mimosas, bem, não há álcool à venda na loja, mas há t-shirts de algodão 100% portuguesas (15,90€), incluindo uma com a frase “drunk in mimosas”. “Netflix and chili”, “Ups, I did eat again”, “Shake that eggs for me”, “Voulez vous manger avec moi” ou “My favourite topping, il dolce far niente” são outras das opções criativas para quem está cheio de vontade de anunciar ao mundo que é um foodie de pleno direito (ou um aspirante, no mínimo).

Para leitores, ainda só está disponível o The Kinfolk Table, com receitas de Nathan Williams, editor-chefe da revista Kinfolk, mas Diogo Monteiro promete, para breve, mais livros e até meias. “Antes do Natal, teremos outros produtos, mas sempre à volta da mesma temática.” Se entretanto resolver oferecer algum presente a um amigo e ficar confuso com tantas boas escolhas, pode sempre optar pelo giftcard, que poderá carregar com qualquer valor entre os 25€ e os 100€.

