Presentes de Natal para oferecer ao amigo foodie

12€

Começou tudo com as marmitas que Joana Barrios partilha habitualmente no Instagram. O interesse dos seus seguidores acabou por inspirar a actriz e autora de programas de cozinha a criar uma fanzine bem cool com dicas e receitas. O segundo número da Caldo é dedicado ao Natal e conta com textos de Miguel Esteves Cardoso, Pedro Marques Lopes, Paulo Furtado e Ricardo Capucho, além de Joana Barrios, ora pois.