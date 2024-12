Quatro restaurantes que aceitam encomendas de Natal

Pode tudo falhar que nunca nos falhará Marlene Vieira que, nesta época, lança um menu especial de takeaway no seu Zunzum. Há entradas prontas a comer como a salada de polvo (18€/300gr), mini pataniscas de bacalhau (15€/12 unidades) ou umas empadas de pato e cebola roxa (15€/6 unidades ou 27€/12 unidades). Nos principais, em que os pratos seguem com receita para serem finalizados em casa, a chef sugere lombo de bacalhau assado (18€/200gr), tentáculo de polvo assado (17€/200gr) ou peru assado lentamente (120€/4 a 5kg ou 250€/10 a 12kg). Para guarnição (500gr por dose), as opções variam – há, por exemplo, trouxa de couve portuguesa recheada com cebolada e presunto (15€) e castanhas com batatinha assada, toucinho e cebolinho (15€). Nos doces, Marlene volta a ter pudim abade de priscos (25€/1kg), arroz doce (15€/500gr) e aletria (15€/500gr), além de rabanadas de brioche com molho de baunilha (18€/seis unidades) e filhjões de forma com creme de avelã e molho de chocolate (18€/oito unidades). É possível ainda encomendar pão de trigo integral e centeio (10€/1kg), brioche (10€/500gr) e broa de milho (12€/1kg). As encomendas estão abertas até ao dia 21 de Dezembro – devem ser feitas online – e são levantadas no dia 24 entre as 12.00 e as 15.00.