The Garage – Smokehouse & BBQ: o sonho americano também está neste restaurante

Nasceram em Albuquerque, no Novo México, mas o amor por Lisboa havia de dar-lhes uma morada permanente do lado de cá do Atlântico. Depois da passagem por Frankfurt, os irmãos Ikelman fizeram-se à estrada para trazer o melhor da tradição caseira do barbecue. No espaço de uma antiga tasca em Alcântara, abriram o The Garage – Smokehouse & BBQ, onde carne é rainha e a banda sonora um acompanhamento.



O rock clássico vai soando a toda a largura do espaço, uma mescla de guitarras e cabelos teleportados dos anos 80 que enche a televisão e contrasta com a atmosfera. "Estamos numa onda classic rock, todos os dias vai mudando." É Stefan Ikelman, engenheiro, parte do duo responsável pela casa americana, que o diz. E é fácil perceber que ali os ouvidos apontam também a outras paragens.

Fotografia: Manuel Manso

"Fui para Miami, São Francisco, Seattle, Denver, sempre a cozinhar em restaurantes diferentes e passei por hotéis four seasons ao longo de dez anos. Muita da minha experiência vem do fine dining e de restaurantes com estrela Michelin. Mas viemos para cá a querer fazer alguma coisa diferente, mais familiar, mais casual, mais confortável, slow cooking", conta Daniel, o irmão, que se junta à conversa.

A ideia partiu da autenticidade com que cresceram na comida, mais concretamente o barbecue, uma tradição americana que, diz Stefan, não se consegue explicar noutro ponto do globo. "Tem um significado completamente diferente de qualquer outro sítio no mundo. Noutros países é muito à volta do acto de grelhar mas, para nós, é cozinhar muito tempo, a temperaturas baixas, apenas para fumar a comida." E há diferenças consoante a zona dos Estados Unidos.

Fotografia: Manuel Manso

"Os BBQs do Oeste, do Sul e do Este são completamente diferentes. Fazemos aqui um estilo texano, mais seco, onde deixamos que a carne fale por si. Não usamos muito molho, preferimos deixá-lo de lado para pôr a gosto", explica Daniel.

Outra das especialidades texanas, o brisket – a carne do peito de boi –, também lá está e é a única coisa que fazem chegar da terra mãe. "É um dos melhores cortes no nosso país, então decidimos trazê-lo, tudo o resto conseguimos arranjar cá. Os produtos são todos de qualidade aqui. O porco então é incrível." Os secretos de porco preto servidos com molho bbq caseiro (8€) é uma das adaptações de maior sucesso da casa.

Fotografia: Manuel Manso

Outro dos clássicos é a pulled pork sandwich (8€), servida com batatas fritas, coleslaw e pickle caseiro, e que faz constantemente parte do menu. "Não temos frigorifico, portanto todos os nossos produtos são frescos do dia. Vamos alterando consoante o que temos disponível, mas claro que os clássicos acabam sempre por ficar. É o que acontece com a pulled pork", atira Stefan.

No bar, a seleção é consciente e tudo se aproveita. "Tudo o que fazemos, tentamos que as bebidas acompanhem, com um estilo artesanal. Já que tudo é fresco na cozinha, é tudo fresco no bar também. Secamos imensa fruta para usar nas bebidas e na comida. O ananás, por exemplo, tiramos-lhe a casca, desidratamo-lo, para ganhar sabor – mesmo o centro também é desidratado e é onde vamos buscar açúcar natural para muitas bebidas."

Fotografia: Manuel Manso

Do moonshine artesanal, presente em grande parte dos cocktails, à montra de bourbon, é notória a preocupação com a identidade. "Temos a maior selecção de bourbon de Lisboa", diz Stefan, "é uma coisa que combina muito bem com o bbq". "E tentamos manter as escolhas por produtores pequenos. Fazemos isso com a cerveja, com o bourbon, faz sentido."

Fotografia: Manuel Manso

Aos domingos, o brunch é o forte com um menu abreviado com preços entre os 9€ e os 13€. Tudo isto é servido num imaginário recortado das road trip americanas. "Trabalhei numa garagem de carros e tudo o que está aqui nos bancos é feito com assentos verdadeiros de clássicos americanos, tal como os sinais, que trouxemos de lá." Sobre a melhor forma de definir este conceito, Stefan atira: "BBQ, cerveja, bourbon e rock'n'roll". "É esse o nosso sonho americano."

Largo do Calvário, 32 (Alcântara). 93 8975970. Ter-Sex 12.00-15.00/18.00-00.00. Sáb 14.00-00.00. Dom 12.00-16.00.

