The Green Affair agora tem brunch vegan todos os dias da semana

Esqueça os ovos, o queijo e o bacon. No novo brunch do The Green Affair, disponível todos os dias da semana, não entra nada de origem animal mas há todos os clássicos de pequeno-almoço.

O restaurante vegan expandiu o negócio para o Chiado no final de 2019, um ano e meio depois de abrir o primeiro espaço nas Avenidas Novas – e agora faz crescer também a sua oferta vegan com um brunch, disponível de segunda a domingo, das 12.00 às 19.00.

Os clássicos estão lá todos, da tosta de abacate, aqui num pão tostado coberto com guacamole, tomate cherry confitado, rabanete e cebola roxa (3,95€) às panquecas caseiras com banana, molho de caramelo salgado, iogurte de baunilha e grãos de gojo (5,95€). Há também uma bowl of she-a, aqui um creme de chia com smoothie de fruta e sementes (4,95€), uma taça de granola com iogurte de baunilha e compota de fruta caseira (4,95€), uma tosta com scramble de tofu, tomate, espinafres e cogumelos salteados (5,95€) e uns blinis de grão com hummus e cogumelos salteados (4,95€).

Todos os pratos podem ser pedidos à carta mas há um menu completo que inclui a tosta scrambled, a taça de granola, as panquecas, um sumo do dia e café por 9,95€.

O brunch está disponível apenas no The Green Affair do Chiado, onde se mantém em simultâneo a carta principal de almoços e jantares, semelhante ao espaço das Avenidas Novas, com propostas como as "coxas" de couve-flor panadas (5€), risoto de cogumelos com tomilho limão (9,95€) ou o cogumelo portobello assado (8,95€). Aqui há também pratos do dia "de edição limitada" (com menu de almoço com entrada, prato do dia e bebida por 9,50€) e cocktails de autor.

Rua Serpa Pinto, 15A (Chiado). 96 939 8228. Seg-Dom 12.00-00.00.

+ Os melhores brunches vegan em Lisboa