The Loudest Voice: o peso do poder na Fox News

Contamos-lhe tudo sobre The Loudest Voice, a série sobre o poderoso empresário e consultor de media Roger Ailes, e como Russell Crowe se transformou nele. Chegou esta quarta-feira na HBO.

Russel Crowe está totalmente irreconhecível. Obeso, elefantino, envelhecido, careca. O homem que no cinema já foi Robin dos Bosques e o lendário pugilista “Gentleman” Jim Braddock engordou uns bons quilos, e submeteu-se a várias horas de desconfortável trabalho de maquilhagem com próteses sintéticas.

Tudo isto para interpretar, na série The Loudest Voice, Roger Ailes, o imponente consultor e empresário de media que foi presidente da CNBC e da Fox News e do grupo televisivo Fox, a convite de Rupert Murdoch em 1996, e ajudou aquele canal a transformar-se no gigante informativo que é hoje.

Olhamos para Crowe na pele do rotundo Ailes e recordamo-nos logo do Dick Cheney de Christian Bale Vice. Há quem tenha escrito que é a mais impressionante interpretação da sua carreira. O actor revelou posteriormente que a primeira sessão de “transformação” em Roger Ailes durou seis horas. Com a prática, este trabalho acabaria por ser reduzido a pouco mais de duas horas. Mesmo assim, Crowe disse que se tratou de um processo “extremamente incómodo”.

Em Julho de 2016, Ailes foi alvo de um processo por assédio sexual por parte de Gretchen Carlson, pivô e jornalista da Fox News, que disse que tinha sido despedida da estação por resistir aos avanços daquele.

Pouco mais de um mês depois, muito pressionado do interior, em especial pelos filhos de Murdoch, Roger Ailes demitiu-se de todas as funções que desempenhava na Fox.

Subsequentemente, outras jornalistas da Fox revelaram ter sido alvo de avanços sexuais por parte dele. Ailes foi depois consultor de Donald Trump na campanha para a Presidência dos EUA, mas para todos os efeitos a sua carreira tinha acabado. Morreria em Maio de 2017, com 77 anos, de problemas relacionados com a sua condição de hemofílico.

Baseada no livro de Gabriel Sherman The Loudest Voice in the Room, a obra que pela primeira vez referiu as tentativas de assédio sexual de Roger Ailes quando pontificava na Fox, esta série de sete episódios centra-se essencialmente na década de 90.

Foi durante estes anos que ele se transformou numa das figuras mais poderosas e influentes do Partido Republicano, da cena política conservadora dos EUA e do panorama televisivo do país.

A série volta atrás no tempo constantemente, para contar alguns dos acontecimentos mais decisivos da vida de Ailes, como os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, ou as eleições presidenciais de 2008 e 2016.

The Loudest Voice descreve com pormenor os vários casos de assédio sexual em que Ailes se viu envolvido, e que acabaram por pôr um ponto final na sua carreira e contribuir para a sua morte; e mostra ainda o funcionamento da Fox News e como, em boa parte graças a Roger Ailes, se tornou no canal de informação em contínuo mais visto nos EUA.

Além de Crowe, The Loudest Voice tem no elenco Naomi Watts personificando Gretchen Carlson, Seth McFarlane como Brian Lewis, o ex-vice-presidente da Fox, Simon McBurnley dando corpo a Rupert Murdoch ou Sienna Miller em Elizabeth Tilson Ailes, a terceira e última mulher de Ailes.

