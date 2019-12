The National confirmados no Rock in Rio 2020

Banda norte-americana anunciou regresso a Lisboa para concerto a 21 de Junho, no segundo dia do festival do Parque da Bela Vista.

No dia em que os National sobem ao palco do Campo Pequeno para um concerto de apresentação do último álbum I am Easy to Find, lançado em Maio, a banda de Matt Berninger e companhia anunciou o regresso a Lisboa já em Junho de 2020, para um espectáculo no Parque da Bela Vista. A banda norte-americana regressa assim à capital portuguesa para um concerto a 21 de Junho no Rock in Rio, naquela que será a 18.º actuação em território nacional.

Os National juntam-se aos já confirmados Foo Fighters no mesmo dia. Camilla Cabello e Black Eyed Peas foram outros dos nomes anunciados para o primeiro dia do festival, a 20 de Junho.

O Rock in Rio volta ao Parque da Bela Vista para a sua nona edição, nos dias 20, 21, 27 e 28 de Junho. Os bilhetes já estão à venda na Fnac (Pack Experiências Rock in Rio powered by FNAC, que custa 69€, o preço do bilhete diário) e através do Cartão Continente (edição limitada de bilhetes com 20% de desconto).

+ Camilla Cabello confirmada no Rock in Rio