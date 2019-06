The National regressam a Lisboa em Dezembro

Os americanos The National são um caso sério de popularidade. Em Portugal e não só. Já se sabia que iam tocar no Vodafone Paredes de Coura a 14 de Agosto, mas também vai ser possível vê-los em Lisboa antes do fim do ano, a 12 de Dezembro no Campo Pequeno.

Juntos há 20 anos, os americanos lançaram em Maio I Am Easy To Find, mais um disco de canções rock melancólicas e barrocas, desta feita com uma série de cantoras convidadas. No concerto de apresentação, a 17 de Maio no iHeartRadio Theater, em Nova Iorque, foram acompanhados por duas delas, Mina Tindle e Kate Stables.

Não se sabe se em Portugal se vão apresentar no mesmo registo, ou se o vocalista Matt Berninger e os irmãos Dessner e Devendorf vão subir ao palco sozinhos. Ou melhor, acompanhados apenas pelos seus demónios. É esperar para (os) ver.

Os bilhetes vão ser colocados à venda no sábado, a partir das 10.00. Não há-de ser preciso ir a correr logo para as bilheteiras, contudo, da última vez que eles tocaram cá em Lisboa, os ingressos esgotaram em menos de um mês. Fica o aviso.

