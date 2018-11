The New Art Fest: um festival para discutir a arte pós-internet

Casar a arte com a tecnologia é o campo de acção do The New Art Fest, que arranca esta sexta-feira, dia 9, no Museu do Chiado. O festival estende-se até ao último dia do mês com exposições, performances, workshops e conferências. Nesta edição, chega a novos locais, como a Sociedade de Belas Artes ou a da Ordem dos Arquitectos, e insiste em fazer entender que entrámos numa nova era artística.

Aqui, a arte pós-internet está no centro gravitacional do festival, que este ano actua sob o mote “America Online/Net Generation”, e o foco está nas transformações da arte digital no continente americano desde o aparecimento da internet. O The New Art Fest começa com uma conferência no MNAC na sexta, às 11.00, onde se vai discutir a arte enquanto um ficheiro infinitamente replicável e a questão dos respectivos direitos de autor. Sábado, no mesmo espaço, inaugura a exposição “Turbulence”, que reúne obras de arte da internet do arquivo da Turbulence.org – patente até dia 30.

Na sexta-feira às 22.00 suba a colina até ao Museu Nacional de História Natural e Ciência e fique atento à performance de Brian Mackern, um dos pioneiros da arte digital americana, com manipulações sonoras de interferências – vai parecer que está numa tempestade. Haverá também sessões de vídeo e cinema de animação americanos em parceria com a Monstra.

Segunda e terça, entre as 20.00 e as 22.00, há um workshop sobre arte, electrónica e computação na Faculdade de Belas Artes (inscrição: geral@thenewartfest.com). Dia 21 às 18.00, a localização muda para a sede da Ordem dos Arquitectos, para se discutir a gentrificação.

Na Sociedade Nacional de Belas Artes, entre 28 e 30 de Novembro, decorre uma feira de arte tecnológica com novos projectos artísticos, criando durante três dias um ponto de encontro entre os artistas e os clientes.

Vários locais de Lisboa. De 9 a 30 de Setembro. Entrada livre.

